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среда, 13 января 2021 12:50

Нидерландский музей выложил в сеть 709 тыс. работ

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Нидерландский музей выложил в сеть 709 тыс. работ
Нидерландский национальный музей открыл доступ к 709 тыс. полотнам. Их можно скачать и сделать принтом на футболке.Фото: Instagram

Государственный музей или Рейксмузей, который находится в Амстердаме, оцифровал и выложил в сеть экспонаты из собственной коллекции.

Теперь на сайте доступно более 709 000 работ, среди которых - полотна Рембрандта, Вермеера, Ван Гога, Франциско Гойи, а также сканы книг, фотографии антиквариата и различных арт-объектов.

Изображение можно бесплатно скачивать, редактировать и использовать в качестве принтов.

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Постоянная экспозиция музея включает значительную коллекцию шедевров золотого века голландской живописи, а также разнообразную графику, скульптуру, образцы декоративного искусства и тому подобное. Музей входит в двадцатку самых посещаемых мира.

В Киеве презентовали виртуальный музей Франка, который содержит 3D-туры по залам квартиры-музея семьи Ивана Франко и аудиогиды на разных языках.

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