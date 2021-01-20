Какой цвет машин больше всего любят украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 477
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1503
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 594
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 432
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 711
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1530
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 999
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 846
Фото
Все фото
7
34
7
9
17
В Италии выставили на продажу 42-летний &quot;Москвич&quot;: сколько стоит раритет
В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич": сколько стоит раритет
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
Какие машины были самые популярные в Украине в 2020 году
Начали строить автомобильный завод
Начали строить автомобильный завод
Видео
Все видео
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1494
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3780
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2115
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6786
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 января 2021
Просмотров: 315
Записка в кишені
Наталка, з якою познайомились у студентському гуртожитку, любила передаровувати речі. Так парфуми від матері з'явилися на полиці в одногрупниці ...
среда, 20 января 2021 13:04

Какой цвет машин больше всего любят украинцы

  Комментировать
Какой цвет машин больше всего любят украинцы
Какой цвет для авто выбирают украинцы. Фото: Ярослава Фонина

В течение прошлого года в Украине зарегистрировали 440 тыс. легковых автомобилей

Наиболее популярными оказались белые машины, сообщают в Авто24. С 85,5 тыс. единиц новых моделей, каждая третья была именно этого цвета. Кроме этого, среди "команды белых" лидером оказался Renault Duster.

Серый - второй в рейтинге популярности цвет для новых авто. Около 26% владельцев в прошлом году выбрали автомобили именно такого цвета. А самым популярным среди новых серых машин оказался Toyota RAV-4.

Черному цвету отдали предпочтение 15% покупателей новых авто. И чаще регистрировали Toyota Land Cruiser Prado.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич": сколько стоит раритет

Четвертым и пятым цветом среди пятерки самых популярных стали синий и коричневый соответственно. Среди синих автомобилей предпочитали Kia Sportage, среди коричневых - Renault Duster.

Среди подержанных автомобилей доминировали серые - этот цвет имели 38% старых авто, ввезенных из-за границы. Чаще всего выбирали Renault Megane.

Среди черных авто, которых ввезли около 25%, всего регистрировали Volkswagen Passat.

Белый цвет - на третьем месте, его выбрало 14% водителей. В этом цвете выбирали подержанные Volkswagen Passat.

На четвертом месте - синий цвет. Причем, выбирали чаще синие Volkswagen Golf. На пятом месте - красный цвет, а лидером в этой категории оказался Renault Megane.

До 1 февраля обнародуют список моделей машин, за которые нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. грн.

Соответствующий перечень опубликует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по ссылке, пишет Obozrevatel.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой цвет машин больше всего любят украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 10197
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 10125
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 8280
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 8091
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 7488
Авто
В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич": сколько стоит раритет
В Италии выставили на продажу 42-летний "Москвич": сколько стоит раритет
7
 Просмотров: 3114
Американцы начали производить первые дизельные двигатели
Американцы начали производить первые дизельные двигатели
 Просмотров: 2223
Кто в этом году заплатит 25 тыс. грн налога за свое авто
Кто в этом году заплатит 25 тыс. грн налога за свое авто Просмотров: 729
Автопроизводителей PSA и Fiat Chrysler больше нет. Что случилось?
Автопроизводителей PSA и Fiat Chrysler больше нет. Что случилось? Просмотров: 2205
Украинская полиция получила доступ к данным таможни - что ждет евробляхеров
Украинская полиция получила доступ к данным таможни - что ждет евробляхеров Просмотров: 837
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
"То, что он не на своем месте, - большая беда" - Андрухович о Зеленском
Голосов: 15771
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть