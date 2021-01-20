Какой цвет машин больше всего любят украинцы

Какой цвет для авто выбирают украинцы. Фото: Ярослава Фонина

В течение прошлого года в Украине зарегистрировали 440 тыс. легковых автомобилей

Наиболее популярными оказались белые машины, сообщают в Авто24. С 85,5 тыс. единиц новых моделей, каждая третья была именно этого цвета. Кроме этого, среди "команды белых" лидером оказался Renault Duster.

Серый - второй в рейтинге популярности цвет для новых авто. Около 26% владельцев в прошлом году выбрали автомобили именно такого цвета. А самым популярным среди новых серых машин оказался Toyota RAV-4.

Черному цвету отдали предпочтение 15% покупателей новых авто. И чаще регистрировали Toyota Land Cruiser Prado.

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Четвертым и пятым цветом среди пятерки самых популярных стали синий и коричневый соответственно. Среди синих автомобилей предпочитали Kia Sportage, среди коричневых - Renault Duster.

Среди подержанных автомобилей доминировали серые - этот цвет имели 38% старых авто, ввезенных из-за границы. Чаще всего выбирали Renault Megane.

Среди черных авто, которых ввезли около 25%, всего регистрировали Volkswagen Passat.

Белый цвет - на третьем месте, его выбрало 14% водителей. В этом цвете выбирали подержанные Volkswagen Passat.

На четвертом месте - синий цвет. Причем, выбирали чаще синие Volkswagen Golf. На пятом месте - красный цвет, а лидером в этой категории оказался Renault Megane.

До 1 февраля обнародуют список моделей машин, за которые нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. грн. Соответствующий перечень опубликует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по ссылке, пишет Obozrevatel.