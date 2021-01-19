Кто в этом году заплатит 25 тыс. грн налога за свое авто

Сумма налога возрастет, если не заплатить его в течение 60 дней. Фото: unsplash

До 1 февраля обнародуют список моделей машин, за которые нужно будет уплатить транспортный налог в размере 25 тыс. грн.

Соответствующий перечень опубликует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по ссылке, пишет Obozrevatel.

Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за авто:

- стоимость которого составляет от 375 минималок, то есть более 2,2 млн грн;

- возраст которого не превышает 5 лет.

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Сумма налога возрастет, если не заплатить его в течение 60 дней. В первые 90 дней на 10%, после этого срока - на 20%. Также автомобиль или другое имущество могут арестовать как налоговый залог. В последнем случае машиной можно будет пользоваться, но продать или подарить - нет.

Налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а остальные деньги вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

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