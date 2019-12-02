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понедельник, 02 декабря 2019 17:33

Bugatti представила новую лимитированную версию Chiron

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Автор: Motor
  Bugatti Chiron Noire Limited Edition - новый гиперкар французской компании
Bugatti Chiron Noire Limited Edition - новый гиперкар французской компании

Компания Bugatti показала новый гиперкар Bugatti Chiron Noire Limited Edition.

Автомобиль доступен в двух вариантах исполнения: Noire Elegance и Noire Sportive, сообщает Motor.

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Автор: Motor
  Bugatti Chiron Noire Limited Edition - новый гиперкар французской компании
Bugatti Chiron Noire Limited Edition - новый гиперкар французской компании

Оба варианта предлагаются с огромным восьмилитровым 16-цилиндровым мотором с четырьмя турбонагнитателями, развивающий 1500 л. с.

Гиперкары начнут изготавливать во втором квартале 2020 года. Тираж автомобилей ограничен - 20 экземпляров. Стоить новинка 3 млн евро.

В сентябре Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости. Гиперкар разогнался до 490,484 км/ч.

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Дата
02
декабря

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