Будут производить авто в этом году или никогда - премьер договаривается с представителями Renault

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководством французского автопроизводителя Renault Карлосом Гоном.
Обсуждали налажевание производства автомобилей Renault в нашей стране, передает "Авто.РИА".
"Украина получит дополнительные рабочие места и может стать региональным хабом автопроизводства", - написал премьер в Facebook.
Гройсман также предложил Верховной Раде разработать законопроект, который существенно упростит процесс привлечения инвесторов для создания автомобильных предприятий.
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В апреле 2017 премьер также говорил с председателем правления Skoda Auto Бернгардом Майером. Обсуждали расширение производства автомобилей Skoda в Украине. Но до сих пор ни к чему конкретному эта встреча не привела.
В Хмельницком до конца сентября запланировали завершение строительства первой очереди завода по производству связи для электромобилей. Созданное предприятие будет выпускать высоковольтную кабельную связь для электромобилей различных марок. В реализацию проекта инвестируют не менее €6 млн.
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