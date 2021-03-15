Более 500 км на одном заряде: KIA показала новый электромобиль

Фото: KIA

Южнокорейская компания KIA показала новый электрокар EV6. Для бренда это первая серийная модель на архитектуре E-GMP, которую разработали специально для аккумуляторных электрокаров.

Дизайн кузова разрабатывали в трех дизайн-студиях марки в Южной Корее, Германии и США. Его создали максимально аэродинамическим, что важно для запаса хода электрокаров. KIА не называет свою новинку кроссовером, однако отмечает, что профиль EV6 "вдохновленный кроссоверами", информирует пресс служба компании производителя.

Платформа E-GMP обеспечила EV6 более просторный салон по сравнению с электромобилями, которые создали на основе машин с ДВС. Авто получило изогнутый дисплей на передней панели и информационно-развлекательный комплекс с навигацией. Блок управления климатом оснастили тактильными кнопками. Сиденья водителя и переднего пассажира обили материалом из переработанного пластика.

Ранее производитель отмечал, что электромобиль сможет заряжаться менее чем за 20 мин и проезжать более 500 км.

Официальная премьера электрокара запланирована в этом месяце.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.