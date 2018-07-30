"Бог создал человека без запасных частей" - актуальные цитаты Генри Форда

30 июля 1863-го родился основатель корпорации Ford Motor Company Генри Форд. Его называют отцом американского автомобилестроения.

Форд впервые начал использовать промышленный конвейер. Это принесло ему триумф и большие доходы. Американский бизнесмен - один из самых богатых людей мира всех времен.

Автор: capitol-tires.com В 1910-м Форд запустил современный на то время завод в автомобильной промышленности - "Хайленд парк".

Генри Форда считают неоднозначной личностью. Во время Второй мировой войны он был связан разводной Германии. Его книгу "Международное еврейство" использовала нацистская пропаганда. В 1938-м его наградили Орденом "Заслуг немецкого орла".

Форд написал автобиографическую книгу "Моя жизнь и работа". Gazeta.ua нашла интересные высказывания бизнесмена о жизни и работе.

1. Жизнь, как я ее понимаю, не остановка, а путешествие. Все находится в движении и с самого начала было предназначено к этому

2. Воздух полон идей. Они постоянно стучатся к вам в голову. Вы просто должны знать что вы хотите, затем забыть это и заниматься своим делом. Идея придет внезапно. Так было всегда.

3. Время не любит когда его тратят впустую.

Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра 4. Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и боязнь ее потерять.

5. Неудачи получаются в результате страха, покоя, изнеженности и беспечности. Устранение страха создаёт уверенность и изобилие. Встаньте и вооружитесь, пусть слабые получают милостыню!

6. Человек умирает тогда, когда перестаёт меняться, а похороны — просто формальность.

7. Если бы я делал только то, что хотят от меня люди, они бы до сих пор ездили на каретах.

8. Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби.

9. Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет.

Бог создал человека без запасных частей

10. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра.

11. Деньги не меняют человека, они просто снимают с него маску. Если человек сам по себе эгоистичен, или нетерпелив, или жадный, деньги просто покажут это - вот и все.

12. Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды

13. Молодой человек должен искать ту единственную искру индивидуальности, которая отличает ее от других людей, и разжигать ее всеми силами. Не давайте искре погаснуть.

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14. Бог создал человека без запасных частей.

15. Я никогда не стою, если есть возможность сидеть, и никогда не сижу, если имею возможность лежать.

16 июня 1903 года появилась компания Ford Motor. Ее основали 12 бизнесменов из американского штата Мичиган. Они собрали $ 28 тыс. и подали заявку на организацию промышленного предприятия. Его возглавил Генри Форд. Он имел 25,5% акций, занимал должности вице-президента и главного инженера.