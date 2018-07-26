10 цитат психотерапевта Карла Юнга, которые помогут разобраться в себе

26 июля 143 года назад родился психолог и философ Карл Густав Юнг. В любом неврозе или депрессии он видел импульс для расширения сознания.

Автор: Vestnik.az "Встреча двух людей — это встреча двух химических элементов. Реакция может и не произойти, но если произойдет — изменяются оба" Карл Юнг.

Gazeta.ua собрала 10 высказываний последователя Зигмунда Фрейда, которые помогут лучше понять себя.

1. Не удерживай того, кто уходит от тебя. Иначе не придет тот, кто идет к тебе

2. Любовь — это не сумасшествие. Уместно ли вообще здесь слово "ум"? Это и свет, и тьма, конца и края которым никогда не будет. И никому не избежать этой таинственной силы

3. Знать тьму внутри себя — лучший способ справиться с тьмой в других

4. Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай то, о чем она намерена сказать.

То, чему ты сопротивляешься, — остается

6. Любой вид зависимости плох, будь то зависимость от алкоголя, наркотиков или идеализма.

7. Встреча двух людей — это встреча двух химических элементов. Реакция может и не произойти, но если произойдет — изменяются оба.

8. Твое видение станет ясным, только если ты сможешь заглянуть в свое сердце. Кто смотрит наружу — видит лишь сны, кто смотрит в себя — пробуждается.

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9. Кто не прошел через чистилище собственных страстей, тот не преодолел их до конца.

10. Всё, что раздражает в других, может вести к пониманию себя.

26 июля 1875-го родился швейцарский психолог и психотерапевт Карл Юнг. Он был последователем Зигмунда Фрейда. Юнг считал центром личности - самость - стремление к индивидуальности. Он основал одно из направлений глубинной психологии - аналитическую психологию. Ввел технику "свободных ассоциаций", разработал типологию характеров.