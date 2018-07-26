10 цитат психотерапевта Карла Юнга, которые помогут разобраться в себе

26 июля 143 года назад родился психолог и философ Карл Густав Юнг. В любом неврозе или депрессии он видел импульс для расширения сознания.
Gazeta.ua собрала 10 высказываний последователя Зигмунда Фрейда, которые помогут лучше понять себя.
1. Не удерживай того, кто уходит от тебя. Иначе не придет тот, кто идет к тебе
2. Любовь — это не сумасшествие. Уместно ли вообще здесь слово "ум"? Это и свет, и тьма, конца и края которым никогда не будет. И никому не избежать этой таинственной силы
3. Знать тьму внутри себя — лучший способ справиться с тьмой в других
4. Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай то, о чем она намерена сказать.
То, чему ты сопротивляешься, — остается
6. Любой вид зависимости плох, будь то зависимость от алкоголя, наркотиков или идеализма.
7. Встреча двух людей — это встреча двух химических элементов. Реакция может и не произойти, но если произойдет — изменяются оба.
8. Твое видение станет ясным, только если ты сможешь заглянуть в свое сердце. Кто смотрит наружу — видит лишь сны, кто смотрит в себя — пробуждается.
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9. Кто не прошел через чистилище собственных страстей, тот не преодолел их до конца.
10. Всё, что раздражает в других, может вести к пониманию себя.
26 июля 1875-го родился швейцарский психолог и психотерапевт Карл Юнг. Он был последователем Зигмунда Фрейда. Юнг считал центром личности - самость - стремление к индивидуальности. Он основал одно из направлений глубинной психологии - аналитическую психологию. Ввел технику "свободных ассоциаций", разработал типологию характеров.
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