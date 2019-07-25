Boeing может остановить производство 737 MAX. Фото: time.com

Компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing737 MAX, если регулятор не одобрит возвращение лайнера в эксплуатацию до конца этого года.

"Возможно, нам придется рассмотреть возможное снижение ставки или другие варианты, включая временное прекращение производства MAX", - заявил генеральный директор компании Boeing Деннис Муйленбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla планирует построить сверхбыстрые зарядные станций в Украине

По словам гендиректора, Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737, с 42 до 57 в месяц. Однако любые отсрочки возобновления эксплуатации 737 MAX Соединенными Штатами может привести к сокращению производства самолетов этой серии.

29 октября 2018 Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли все, кто находился на борту, 189 человек. 10 марта 2019 разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. Об этом сообщили на ukrinform.ua.

В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему