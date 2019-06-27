В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему

Новий потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX нашло Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.
Проблему нашли во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере на прошлой неделе - сообщает Reuters.
Характер потенциальной опасности пока не уточняют. ФАУ приказало Boeing устранить неполадку. Отмечается, что из-за обнаруженной проблеми проведения сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, который необходим для получения разрешения на эксплуатацию, не сможет состояться как минимум до 8 июля.
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После этого на анализ результатов этих тестов в американской авиавласти пойдет еще около двух-трех недель. Только после этого лайнер, возможно, снова допустят к эксплуатации в США.
Российские журналисты нашли очередное подтверждение причастности военных РФ к сбития самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года. Издание "Новая газета" обнародовала документы без грифа "секретно", которые подтверждают причастность российских военных к катастрофе.
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