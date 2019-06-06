Журналисты нашли новые доказательства причастности России к катастрофе МН-17

Российские журналисты нашли очередное подтверждение причастности военных РФ к сбития самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года.

Издание "Новая газета" обнародовала документы без грифа "секретно", которые подтверждают причастность российских военных к катастрофе. В документе маршрут передвижения военных совпадает с описанным следственной группой маршрутом, которым перевозили "Бук" и сбили самолет, имена людей, которые должны были сопровождать "Бук". С некоторыми из них журналисты пыталась поговорить, но те отмолчались со словами: "приказы Родины не обсуждают", - сообщает ТСН.

Маршрут передвижения

Более 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области в день, когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17. 15 июля, за два дня до трагедии "Боинга", они получили сухие пайки на 5 суток.

Международная следственная группа пришла к выводу, что "Боинг" был атакован из комплекса "Бук", имеющегося в распоряжении пророссийских боевиков на Донбассе. Сама установка попала в них, по заключению следователей, с территории России и имела принадлежность к 53-й бригады ПВО (войсковая часть 32406 под Курском. Эксперты изучили показания и кадры любительской съемки за 23-25 июня 2014 года, именно фото и видео передвижения колонн российской военной техники по дорогам общего пользования вблизи западных границ.

Минобороны РФ назвали доклад бездоказательной, а видео - и фотоматериалы - сфальсифицированными.

В документах, найденных журналистами, подтверждается маршрут передвижения Курского "Бука 332". Из телефонограммы дежурного 11-й региональной военной автомобильной инспекции капитана Беляева от 22 июня 2014 года можно узнать о приказ начальникам территориальных ВАИ организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования. Приказ направляется руководству 56-й курской и 47-й воронежской ВАИ, что снова подтверждает установленный маршрут движения.

Доказательства причастности РФ к катастрофе МН-17 на Донбассе. Фото: новая газета

Перевозка техники курской бригады ПВО будет осуществляться силами 69-й бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11385).

Телефонограмма Беляева подтверждает версию авторов портала Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанную еще 2017 года.

В другом документе, подписанном подполковником с 69-й бригады Аладьїним, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться дальше. Там фигурирует "КамАЗ" с "черным" госномером 4267 АН и его водитель - рядовой Бутиков А.Н. Позже этот "КамАЗ" попадет в объективы любительской съемки во время перевозки "Бука 332" в Миллерово.

Аладьин также указывает, что начальником колонны "Камазов" назначен старший лейтенант Искандеров. Приводятся имена еще двух офицеров "для справок и согласований" - подполковника Виталия Рыжова и майора Алексея Егорова.

23 до 25 июня колонна военной техники отправляется из Курска на военную базу Миллерово вблизи украинской границы. Это подтверждают кадры любительской съемки и документы самих военных. Дальнейшие события можно реконструировать по документам о питании личного состава.

Из приказа за подписью в.и.о.командира части 32406 подполковника Демидова и в.и.о. начальника штаба майора Горбатых следует, что курские военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. Приведен поименный список из более 170 человек, первый среди них - командир части полковник Мучкаев.

Протиракетники прибыли до Миллерово 15 июля, на три недели позже технику. Там их поставили официально на питание. Выдали сухпайки на 5 дней и в тот же день сняли с питания.

Доказательства причастности РФ к катастрофе МН-17 на Донбассе. Фото: новая газета

14 июля 2014-го в телефонном разговоре между российским генералом Олегом Иванниковым и полевым командиром "ЛНВ" Олегом Бугровым последний жалуется на украинскую военную авиацию, которая "отрабатывает позиции" боевиков. В ответ Иванников сказал, что потерпеть "еще несколько дней осталось": "У нас уже есть "Бук". На... будем сбивать".

Эти и другие телефонные переговоры могут лечь в основу обвинений уже конкретным российским военачальникам.

Факт прибытия военнослужащих из курской части в пограничное Миллерово с датой 15 июля усиливает подозрения и обосновывает вопрос, высказанные Международной следственной группы в прошлом году.

Что говорят военные из списка

Иван Евсеенко не ездил в командировку в Миллерово, а начал службу по контракту через несколько дней после трагедии МН17. Сейчас он уже уволился со службы.

"Ну, это было еще до меня. Никто не верил, что мы такое можем сделать, - у нас "КамАЗом" не умеют управлять, а тут целый зенитный комплекс. Я и сейчас не верю", - сказал мужчина.

Действующего офицера 53-й бригады, майора Илью Байбакова журналистам найти по найденным адресам не удалось. Именно Байбаков должен был обеспечить сухпайками военных, сопровождавших машину с "Буком".

Доказательства причастности РФ к катастрофе МН-17 на Донбассе. Фото: новая газета

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17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, по данным следствия, был сбит над контролируемым сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. В мая 2018-го совместная расследовательская группа, которая занимается расследованием малайзийского Boeing над Донбассом 17 июля 2014 года, представила промежуточные результаты своей работы. Следователи установили, что ЗРК "Бук", из которого был непосредственно сбит Boeing, относится к 53-й зенитно-ракетной бригады российских ВС, которая дислоцируется в Курске.