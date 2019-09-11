BMW представила кроссовер X5 на водороде

BMW представила X5 на водороде. Фото: из открытых источников

Автокомпания BMW представила кроссовер i Hydrogen NEXT на водороде, во время автосалона во Франкфурте.

Машину создали на базе нынешнего BMW X5.

Кроссовер на водороде разработали для демонстрации, что в будущем будут самые разнообразные автомобили на различных видах экологического горючего. В BMW считают, что не существует единого решения, которое покрывало бы весь спектр потребностей автомобилистов во всем мире.

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Немецкий автопроизводитель не представил технических подробностей относительно машины. В 2022 году i Hydrogen NEXT превратят в легковой автомобиль на топливных элементах.

Электрический внедорожник может иметь приличный запас хода, а время дозаправки составил менее четырех минут.

Прежде всего, в компании планируют выпустить лимитированную серию водородных электрокаров. Первые авто от BMW на этом топливе, вероятно, пойдут в серию только в 2025 году.

Представители баварской марки сообщили, что все будет зависеть от потребностей рынка. Об этом сообщили на tsn.ua.

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