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среда, 11 сентября 2019 14:42

Audi представила электрический внедорожник с нестандартным дизайном

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Audi представила электрический внедорожник с нестандартным дизайном
Audi представила электрокросовер AI: Trail quattro с радикальным дизайном. Фото: из открытых источников

Автокомпания Audi представила электрический внедорожник AI: Trail quattro с радикальным дизайном на автосалоне во Франкфурте.

Мощность транспортного средства - 429 л. c. Дальнобойность - 500 км на твердом покрытии, 250 км - на пересеченной местности.

Максимальная скорость - до 130 км/ч, ограничена электроникой.

Электрокар короче, чем кроссовер Audi Q2, но шире и выше него. AI: Trail имеет больше внутреннего пространства. Электроника расположена под полом.

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Для офрода объединили платформы от Volkswagen - MEB и от Audi/Porsche - PPE. Каждое колесо машины оборудовано отдельным двигателем.

Корпус AI: Trail изготовлен из смеси высокопрочной стали, алюминия и углеродного волокна. Весит машина около 1700 кг.

Автомобиль почти не имеет обвесов, а салон масштабно окружен стеклом. Такой подход к оборудованию салона Audi хотят сделать особенностью своих будущих машин. Об этом сообщили на tsn.ua.

550 км электрохода: Volkswagen представил серийный электромобиль

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