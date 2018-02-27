Бетонные дороги: нужны ли они Украину

В прошлом году Украина заняла сто тридцать седьмой место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране - 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км - с цементобетонным покрытием.

В нынешнем году начнут строить не асфальтированные, а бетонные дороги. В Министерстве инфраструктуры заявили о начале "эры бетонных дорог".

"Моя мечта, как министра, чтобы хоть восток и юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Сейчас альтернативы таким магистралям нет. Прежде всего это будут автодороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской областей. Это южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу. Там большой поток большегрузов к портам приводит к быстрому уничтожению дорог", - заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян.

По словам руководителя ведомства, стоимость бетонной дороги первой категории 18-20 млн гривен за 1 км. 1 км асфальтовой стоит 15-17 млн ​​грн.

Сейчас известная цементно-бетонная дорога в Украине - "Варшавка". Это - автомобильный путь международного значения длиной 487 км. Он соединяет Киев-Ковель и контрольно-пропускной пункт "Яготин". Его построили в 70-х годах ХХ в. В 2006-м начали реконструкцию дорожного покрытия. Закончили перед началом футбольного чемпионата Евро-2012.

В проекте бюджета на 2018-й предусмотрели 40 млрд грн на ремонт и строительство дорог. В 2019-м - более 51 млрд грн. В 2020-м - почти 70 млрд.

Gazeta.ua разобралась, что такое бетонные дороги и зачем они Украине.

Бетонные дороги: что это за покрытие

Асфальтированная автомобильная дорога состоит нескольких слоев: 40 см песчаный слой, щебень - 20-25 см, битумная обработка и три слоя асфальтобетонной смеси - 5 см, 6 см и 8 см. Каждый слой уплотняют палачом до нужного состояния. Фактически так же выглядит и дорога из бетона. Впрочем такое покрытие имеет свои особенности.

Фото: unidorstroy.kiev.ua

Перед строительством бетонной дороги на ее месте выбирают 1-2 м почвы. В эту траншею послойно укладывают подушку из гравия, песка и глины. Каждый из этих слоев тщательно утрамбовывают. Поливают известковым раствором или раствором хлорида кальция. После этого бульдозеры перепахивают уложенный слой, а затем снова утрамбовывают.

Благодаря этой технологии подкладка или подушка способна длительное время содержать в себе необходимый процент влаги. Именно поэтому такое дорожное покрытие не проседает и не сдувается. Показатели такой подложки на 80% выше.

После этого на созданную подушку укладывают двойной слой асфальтового покрытия. Этот слой тонкий - толщина каждого 5-7 см. Асфальт кладут под бетон для того, чтобы свести к минимуму проседания дороги.

После этого строители начинают монтаж арматуры для бетонного полотна. Это делают для того, чтобы на дороге распределить нагрузку и предотвратить появление трещин. Используют стальную арматуру диаметром 16 мм. Ее собирают на земле, а затем укладывают на асфальтовую подушку.

Затем начинают заливать участка дороги. Бетон трамбуют вибраторами, чтобы выгнать из смеси как можно больше воздуха. Кроме того, дорога должна быть монолитной и без стыков бетона. Толщина стяжки - от 20 до 30 см. Это зависит от участка дороги. Во время заливки важную роль играет температура окружающей среды. Оптимальные условия - 10-25 градусов тепла. Низкая и высокая температура способствует образованию трещин в дорожном покрытии.

Бетон должен лежать неделю без нагрузок. После 7 дней дорогу могут открыть для легкой техники. Но дорога полностью готова к работе только через 28 дней. За это время бетон приобретает необходимую прочность.

Бетонные дороги: где их строят в мире

Бетонные дороги наиболее распространены в Соединенных Штатах. Первая бетонная дорога появилась в 1930-м в штате Индиана. Через 10 лет - в штате Иллинойс. В Техасе первый шоссе из бетона построили в 1951 году в городе Форт Ворс. Впоследствии Техасский департамент транспорта активнее из всех начал строить такие дороги. Ведь они не требуют капитального ремонта по 20-30 лет. Так, штат стал лидером во всей стране по протяженности бетонных магистралей - 20,1 тыс. км. Всего в США более 60% магистралей построены из такого материала

Вслед за Штатами бетонные дороги становятся популярными в Германии. Она лидирует в Европе по протяженности таких автобанов. 42% немецких дорог - бетонные. Они десятилетиями не требуют ремонта. Большую часть дорог в Германии, которые строили во время Второй мировой войны, были рассчитаны на танки. Поэтому у Берлина есть участки, которые построили еще в конце 30-х годов.

Автор: 1news.com.ua Доля бетонных дорог в ЕС

В общем 6-70% дорог, которые сейчас строят в странах Европейского Союза, - цементобетонные.

Бетонные дороги: какие плюсы покрытия

"Почему бетонным дорогам нужно сказать "да": у нас есть сырьевая база, соответствующие технологии и мощные предприятия во всех регионах Украины. После капитального ремонта асфальт уже в первый летний сезон имеет колейность. Цементные дороги долговечнее. Срок их службы составляет 20-25 лет, то есть асфальт проигрывает в три раза", - говорит директор департамента стратегического развития дорожного рынке и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Виктор Сасин.

Преимущество цементобетонных дорог в их долговечности. Бетон характеризуется прочностью, долговечностью, неприхотливостью к нагрузке и перегрузке грузовиками. Эксплуатация таких дорог обходится дешевле. Их реже ремонтируют. Расходы на строительство и эксплуатацию сравняются в течение 10 лет. По результатам 20 лет эксплуатации цементобетонные дороги выходят на 40% дешевле, чем асфальтовые.

Автор: 1news.com.ua Различия бетонных и асфальтовых дорог

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Срок службы асфальта в среднем 4-8 лет. Через 12-15 лет эксплуатации асфальтированные дороги требуют капитального ремонта. Минимальный межремонтный срок для бетонных дорог - от 15 лет. Некоторые участки при условии надлежащего ухода и малой нагрузки выдерживают без ремонта по 30 лет.

Бетонные дороги благодаря своей технологии укладки благоприятные к тяжелому транспорту. Плиты не прогибаются и не деформируются под большими нагрузками. Летом асфальтовое покрытие нагревается и становится мягким. Как следствие, при движении автомобилей разрушаются большие участки дороги. с цементным покрытием таких проблем не возникает.

Автомобили, которые двигаются бетонной дорогой, потребляют меньше топлива. Экономия топлива может достигать $ 305 млн. в год.

Движение автомобилей на бетонном дороге более безопасен.

Автор: Укрцемент Тормозной путь

"Асфальт поглощает свет. Дорогу из цемента лучше видно в ночное время суток. Такое покрытие имеет лучшее сцепление с резиной, поэтому тормозной путь у автомобиля короче", говорит экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Бетонные дороги: какие минусы покрытия

Часто бетонные дороги называют дорогим удовольствием. Впрочем согласно данным Государственного дорожного научно-исследовательского института им. Шульгина, стоимость 1 кв. м покрытия с цементобетонных и асфальта почти одинакова - 1466 грн и 1422 грн.

Поэтому минусами бетонного покрытия остается проблематичность его заключения и ремонта. Срок застывания бетона 28 дней. Тогда как после асфальтоукладчика через 8 ч. дорога готова к потоку машин.

"Если начнем массово возводить такие дороги, придется пускать машины в объезд через населенные пункты. Для этого в Украине недостаточно высокая плотность дорог. Это может не понравиться людям из населенных пунктов, через которые поедут автомобили. Были прецеденты, когда жители перекрывали проезд фур, так как они разрушали дороги", - рассказывает заместитель директора по научной работе Государственного дорожного НИИ им.Шульгина Артем Безуглый.

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Если бетонная дорога трескается или портится, то следует заменять целую бетонную плиту. Во время ремонта бетонных дорог в населенных пунктах придется перекрывать всю дорогу. Ведь под ней проходят канализации. Вне населенных пунктов этого можно избежать.

"Все зависит от ширины дороги. Например, на пути из четырех полос можно ремонтировать один участок. На период ремонта можно организовать движение на двух полосах. Если это дорога третьей или четвертой категорий, то ее придется перекрыть всю. Таких дорог в Украине почти 70 процентов", - говорит Артем Безуглый.

Бетонные дороги: что это даст Украине

Цементобетонные дороги способна решить важную задачу - преодолеть бездорожье в стране, создать качественное и надежное дорожное покрытие.

"Одно из преимуществ бетонных дорог для Украины - применение отечественных материалов и низкая стоимость цементобетонной смеси. Высокая локальная составляющая себестоимости цементобетонных дорог ведет к созданию новых рабочих мест и уменьшения зависимости страны от импорта", - говорит начальник отдела строительства и реконструкции дорог "Укравтодора" Андрей Чабановский.

Автор: gazeta.ua Влияние на макроэкономику

Так, украинские мощности смогут наладить выпуск необходимого для строительства цемента М400. Украинского сырья вполне хватит, чтобы полноценно обеспечить строительство дорог. В прошлом году 7 заводов "Укрцемента" производили 9,3 млн т цемента. Впрочем резерв мощностей предприятий на 30% не задействован. Благодаря этому существует возможность создания новых рабочих мест за почти полный локальный составляющая себестоимости. Кроме того, уменьшается зависимость страны от импорта.

Автор: 1news.com

Но в стране недостаточно техники для масштабного строительства бетонных дорог. В Украине только один бетоноукладочной комплекс, информируют в Государственном дорожном НИИ. Чтобы начать строить такие дороги, нужно несколько. Оборудование стоит около $ 1,5 млн.

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Кроме того, в нашей стране около 200 сертифицированных проектировщиков в сфере дорожного строительства. Для масштабного строительства - 2-3 тыс. км в год этого недостаточно. Поэтому нужно наращивать мощности или привлекать иностранные компании.

Опыт построения бетонных магистралей имеют страны Евросоюза. 11 лет назад немецкая компания строила в Грузии бетонную дорогу. Эта компания владеет в Украине цементными заводами. Кроме того, китайская компания Sinohydro Corporation Ltd станет подрядчиком объездной бетонной трассы вокруг Житомира. "Укравтодор" и компания из Поднебесной заключили соответствующий договор. Строительство обойдется в € 42,3 млн.

В Украине начнут строительство бетонных дорог. Длина скоростных магистралей в стране - 280 км. Тогда как в соседней Польше - 1,5 тыс. км. В Германии - 13 тыс. В Испании - 15 тыс. км. Проект дороги между Одессой и Гданьском Go Highway может получить бетонные участки в южной части.