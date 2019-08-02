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понедельник, 05 августа 2019 07:30

"Берет" 100 за 3,9 с: представили новый электрический кроссовер

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Китайский стартап Human Horizons создал новое подразделение по выпуску электрокаров и уже представил первое авто - HiPhi 1.

Автомобиль построили в кузове кроссовера. Запас хода транспортного средства должен составить 640 км.

Автор: electrek.co
  Human Horizons HiPhi 1
Human Horizons HiPhi 1

Потенциал мощности электрокара - 268 л. с. До "сотни" машина сможет разгоняться за 3,9 секунды.

Электрический кроссовер оснащен 562 датчиками для обеспечения "автономии высшего уровня".

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Кроме массы датчиков и компьютера повышенной мощности, HiPhi 1 имеет смелый дизайн салона. В интерьере есть несколько больших экранов. В частности центральный дисплей, похожий на устройства, которыми оснащены Tesla Model S и Model X.

Автор: electrek.co
  Human Horizons HiPhi 1
Human Horizons HiPhi 1

Внешность электрокара тоже выделяется нестандартными решениями. Задние двери открываются против движения, а на крыше есть мансардные двери, поднимающиеся как крылья. Авто оборудовано системой, которая позволяет открывать его дистанционно с помощью функции распознавания лиц на смартфоне.

В серийное производство электрокар планируют запустить 2021 года. Автомобиль, вероятно, будут позиционировать как конкурента кроссоверу Tesla Model Y. Об этом сообщили на tsn.ua.

Hyundai Sonata нового поколения получил систему солнечных батарей, которую разместили на крыше. Солнечные батареи позволяют увеличить пробег до 1,3 тыс. км.

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