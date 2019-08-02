"Берет" 100 за 3,9 с: представили новый электрический кроссовер

Китайский стартап Human Horizons создал новое подразделение по выпуску электрокаров и уже представил первое авто - HiPhi 1.

Автомобиль построили в кузове кроссовера. Запас хода транспортного средства должен составить 640 км.

Автор: electrek.co Human Horizons HiPhi 1

Потенциал мощности электрокара - 268 л. с. До "сотни" машина сможет разгоняться за 3,9 секунды.

Электрический кроссовер оснащен 562 датчиками для обеспечения "автономии высшего уровня".

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Кроме массы датчиков и компьютера повышенной мощности, HiPhi 1 имеет смелый дизайн салона. В интерьере есть несколько больших экранов. В частности центральный дисплей, похожий на устройства, которыми оснащены Tesla Model S и Model X.

Автор: electrek.co Human Horizons HiPhi 1

Внешность электрокара тоже выделяется нестандартными решениями. Задние двери открываются против движения, а на крыше есть мансардные двери, поднимающиеся как крылья. Авто оборудовано системой, которая позволяет открывать его дистанционно с помощью функции распознавания лиц на смартфоне.

В серийное производство электрокар планируют запустить 2021 года. Автомобиль, вероятно, будут позиционировать как конкурента кроссоверу Tesla Model Y. Об этом сообщили на tsn.ua.

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