Hyundai представил машину на солнечных батареях

Hyundai Sonata нового поколения получил систему солнечных батарей. Фото: unian.ua

Hyundai Sonata нового поколения получил систему солнечных батарей, которую разместили на крыше. Солнечные батареи позволяют увеличить пробег до 1,3 тыс. км.

Представители компании-автопроизводителя сообщили, что модуль используется для подпитки аккумулятора и увеличивает пробег на одной зарядке. "Заправляясь" так по 6 часов в день, можно увеличить ежегодный пробег на 1,3 тыс. км.

Новинку оснастили 2,0-литровым двигателем GDi HEV и 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Суммарная мощность автомобиля - 195 л.с. Средний расход топлива в смешанном цикле - около 4,97 л на 100 км.

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Между тем, Sonata получила систему ASC, которая привлекает электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии. Это якобы приводит к сокращению времени переключения на 30%, улучшает экономию топлива и увеличивает срок службы трансмиссии.

Машина использует фирменный стиль под названием Sensuous Sportiness ( "Чувственная спортивность"). Впервые это направление продемонстрировали на концепт-каре Le Fil Rouge, представленном в 2018-м на Женевском автосалоне.

Автомобиль получил светодиодную оптику, фирменную решетку радиатора и новый спойлер. Водителю доступны система предупреждения фронтальных столкновений, функция удержания в полосе движения и цифровой ключ, который позволяет с помощью смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами. Об этом сообщили на unian.ua.