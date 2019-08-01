Hyundai представил машину на солнечных батареях

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 4419
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 549
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2133
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2376
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2799
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 693
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1035
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6426
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
5
4
57
29
1
Електрокросовер Volkswagen ID. Crozz &quot;засветился&quot; на фото автошпионов
Електрокросовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на фото автошпионов
Mercedes выпустит &quot;грузовик-гелик&quot;
Mercedes выпустит "грузовик-гелик"
8 цилиндров и 3 тонны массы - как едет самый дорогой Infiniti
8 цилиндров и 3 тонны массы - как едет самый дорогой Infiniti
Большие габариты, тихий дизель и цена в 460 тысяч - тест-драйв нового Citroen Berlingo
Большие габариты, тихий дизель и цена в 460 тысяч - тест-драйв нового Citroen Berlingo
Создали колеса для электробусов, в которых расположены двигатели
Создали колеса для электробусов, в которых расположены двигатели
Видео
Все видео
Через 30 лет "сна" запустили 1000-сильный гоночный КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге
Через 30 лет "сна" запустили 1000-сильный гоночный КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Volvo выпустил военный броневик
Volvo выпустил военный броневик
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 549
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6426
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2736
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 117
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
четверг, 01 августа 2019 17:40

Hyundai представил машину на солнечных батареях

  Комментировать
Hyundai представил машину на солнечных батареях
Hyundai Sonata нового поколения получил систему солнечных батарей. Фото: unian.ua

Hyundai Sonata нового поколения получил систему солнечных батарей, которую разместили на крыше. Солнечные батареи позволяют увеличить пробег до 1,3 тыс. км.

Представители компании-автопроизводителя сообщили, что модуль используется для подпитки аккумулятора и увеличивает пробег на одной зарядке. "Заправляясь" так по 6 часов в день, можно увеличить ежегодный пробег на 1,3 тыс. км.

Новинку оснастили 2,0-литровым двигателем GDi HEV и 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Суммарная мощность автомобиля - 195 л.с. Средний расход топлива в смешанном цикле - около 4,97 л на 100 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электросамокат: очередной тренд или практичная машина?

Между тем, Sonata получила систему ASC, которая привлекает электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии. Это якобы приводит к сокращению времени переключения на 30%, улучшает экономию топлива и увеличивает срок службы трансмиссии.

Машина использует фирменный стиль под названием Sensuous Sportiness ( "Чувственная спортивность"). Впервые это направление продемонстрировали на концепт-каре Le Fil Rouge, представленном в 2018-м на Женевском автосалоне.

Автомобиль получил светодиодную оптику, фирменную решетку радиатора и новый спойлер. Водителю доступны система предупреждения фронтальных столкновений, функция удержания в полосе движения и цифровой ключ, который позволяет с помощью смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами. Об этом сообщили на unian.ua.

Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Hyundai представил машину на солнечных батареях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов из Красногоровки

Президент США призвал украинцев остерегаться национализма

В Венгрии разогнали коммунистов

Чиновники противились украинизации

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 64343
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 36641
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 31335
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 18262
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 17680
Авто
Через 30 лет "сна" запустили 1000-сильный гоночный КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге
Через 30 лет "сна" запустили 1000-сильный гоночный КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге
 Просмотров: 4644
Електрокросовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на фото автошпионов
Електрокросовер Volkswagen ID. Crozz "засветился" на фото автошпионов
5
 Просмотров: 837
Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы
Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы Просмотров: 207
Как проехать дорожные выбоины, чтобы не испортить подвеску автомобиля - советы автоэксперта
Как проехать дорожные выбоины, чтобы не испортить подвеску автомобиля - советы автоэксперта
 Просмотров: 1944
Лишение хамов водительских "прав" действует эффективнее, чем брань: правозащитник
Лишение хамов водительских "прав" действует эффективнее, чем брань: правозащитник
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
9
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Переиграли сами себя. Богдан не может требовать увольнения Кличко
Голосов: 12643
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua