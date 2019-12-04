Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров

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Британский автопроизводитель Bentley представил купе модели Continental GT.

Всего компания изготовит 15 автомобилей такой модели, сообщает Motor.

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Салон автомобиля выполнят в двух цветах: основной - черный Beluga, дополнительный - Radium. Также в обработке использовали алькантарой и карбон.

Contintnel GT установили 6,0-литровый двигатель с наддувной W12 мощностью 635 л. с. До 100 км/ч купе разгоняется за 3,7 с. Максимальная скорость - 333 км/ч.

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