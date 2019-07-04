Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании

Компания Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT. Фото: из открытых источников

Компания Bentley создала электрический концепт EXP 100 GT.

Выпуск автомобиля компания анонсировала в тизере на официальном YouTube-канале.

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Пресс-лужба компании сообщила, что концепт станет физическим воплощением будущего бренда Bentley. Представители организации рассказали, что машина сочетает в себе технологии и мастерство.

Британская марка готовятся представить не просто электрокар, а новое видение модельного ряда бренда. Среди ряда инноваций автомобиль обещают оборудовать автопилотом.

Презентация транспортного средства запланирована на 10 июля 2019-го. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Volkswagen представила электрофургон Type 20 на базе модели 1962-го.