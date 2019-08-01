Bentley открывает 120 тысяч рабочих мест и будет выпускать мед

Компания Bentley устроила небольшую, но изысканную пасеку. Фото: carmagazine.co.uk

Буква "B" в английском языке читается как "би", что звучит, как "Bee". Би, по-английски - пчела. Между тем, крылатая литера "В" сто лет украшает капоты автомобилей марки Bentley. Лингвистические связи нашли отражение в новом проекте британского автопроизводителя.

Компания Bentley устроила небольшую, но изысканную пасеку, на которой в конце лета надеется собрать 30 килограммов меда, достойного королевских особ. Ульев только два, оба обеспечат сотами колонию из 120 тысяч пчел. Помогут автопроизводителю в этом деле местные пчеловоды-эксперты с пятидесятилетним опытом.

Пока пасека Bentley меньше аналогичного хозяйства Porsche в Лейпциге. Зато британская марка обеспечивает собственные потребности в электроэнергии с помощью солнечных батарей.

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Член правления по производству Bentley Питер Бош заявил, что компания находится в постоянном поиске способов улучшения окружающей среды и стремится нейтрализовать выбросы двуокиси углерода.

Не одним машинами интересуется и Volkswagen. Почти полвека немецкий автопроизводитель производит сардельки "карривурст".

Сколько будет стоить фирменный мед Bentley - неизвестно. Для 30 килограммов сладкого продукта фирма подготовила 100 небольших баночек. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

Компания Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT в честь столетия бренда. Машина получила четыре электромотора мощностью от 800 до 1340 л.c. До сотни авто разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость - 300 км/ч. Без подзарядки концепт может проехать до 700 км, а батарею можно заправить до 80% за 15 минут.