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среда, 21 апреля 2021 15:32

Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто
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Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто
Фото: Carscoops
Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто
Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто
Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто
Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто

Ателье Bentley Mulliner представило Bentley Continental GT V8 Equinox Edition. Его выпустят для японского рынка в 10 экземплярах.

У купе будет два цвета: черный Black Onyx и белый Glacier White, сообщает Carscoops.

Внешний вид нового Continental GT V8 Equinox Edition дополнен набором 22-дюймовых колес Mulliner Driving Specification. Их эксклюзивно обработали темно-металлической краской.

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Интерьер получил монохромную отделку кожей Beluga, которая на подголовниках и сиденьях дополнена кожей серебряного цвета.

Новый Continental GT V8 Equinox Edition оснащен четырехлитровым V8 от Bentley, обеспечивает 542 л. с. и 770 Нм крутящего момента. До 100 км/ч он разгоняется за 4 с. Максимальная скорость авто составляет 318 км/ч.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 получил титул "Всемирный автомобиль года". На пути к победе он обошел Honda e и Toyota Yaris. Кроссовер стал пятой моделью Volkswagen, которая выиграла престижный титул "Всемирный автомобиль года".

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