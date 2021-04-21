Bentley Mulliner выпустит 10 эксклюзивных авто

Фото: Carscoops

Ателье Bentley Mulliner представило Bentley Continental GT V8 Equinox Edition. Его выпустят для японского рынка в 10 экземплярах.

У купе будет два цвета: черный Black Onyx и белый Glacier White, сообщает Carscoops.

Внешний вид нового Continental GT V8 Equinox Edition дополнен набором 22-дюймовых колес Mulliner Driving Specification. Их эксклюзивно обработали темно-металлической краской.

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Интерьер получил монохромную отделку кожей Beluga, которая на подголовниках и сиденьях дополнена кожей серебряного цвета.

Новый Continental GT V8 Equinox Edition оснащен четырехлитровым V8 от Bentley, обеспечивает 542 л. с. и 770 Нм крутящего момента. До 100 км/ч он разгоняется за 4 с. Максимальная скорость авто составляет 318 км/ч.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 получил титул "Всемирный автомобиль года". На пути к победе он обошел Honda e и Toyota Yaris. Кроссовер стал пятой моделью Volkswagen, которая выиграла престижный титул "Всемирный автомобиль года".