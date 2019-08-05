Автопроизводитель MG открывает продажу електропозашляховика ZS в сентябре

MG планирует продавать электрический внедорожника ZS с сентября. Фото: из открытых источников

В сентябре 2019 компания MG хочет открыть продажу своего электрического внедорожника ZS в Великобритании за $ 39 тысяч. Но благодаря грантам правительства Англии, стоимость авто снизится до $ 27 тыс.

Первой тысячи покупателей MG подарит зарядное устройство второго уровня, а владельцам электрокаров придется заплатить только за его установку.

Внедорожник имеет аккумулятор на 44,5 кВт и двигатель на 105 кВт. В тестовом цикле WLTP авто прошло 260 км на одном зяряде.

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Интерьер и безопасность машины соответствуют отраслевым стандартом. Системы безопасности включают усовершенствованное экстренное торможение (AEB), контроль слепых зон, помощь в удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Также электрокар имеет три режима вождения и три уровня рекуперативного торможения.

В электрокар установили 8-дюймовый сенсорный экран с GPS-навигацией. Также есть поддержка Android Auto, Apple CarPlay, возможность подключения телефона через Bluetooth. Об этом сообщили на tsn.ua.

Китайский стартап Human Horizons создал новое подразделение по выпуску электрокаров и уже представил первое авто - HiPhi 1. Автомобиль построили в кузове кроссовера. Запас хода транспортного средства должен составить 640 км.