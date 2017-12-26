Автомобили, которые исчезли с рынка в 2017 году

В нынешнем году мировые автомобильные бренды представили множество новых моделей. Некоторые из них уже появились на рынках многих стран мира.
Впрочем, есть немало моделей, которые в 2017-м покинули рынок. Среди них - автомобили немецких, американских, французских брендов, пишет avtodream.
Audi A3
Трехдверную версию Audi A3 представили в середине 90-х годов. Несмотря на прошлый успех модели, в последнее время покупатели пересаживаются на более практичные модели. Именно это заставило немецкую компанию сосредоточиться на производстве 5-дверный модели Audi A3.
BMW 6-Series
Баварский производитель планирует вывести на рынок модель BMW 8-Series. Она придет на смену "шестерки".
Citroen C3 Picasso
Бренд отказывается от выпуска модели через кроссоверы и внедорожники. Французская марка пошла по проторенной дорожке и выпустила, вместо модели Citroen C3 Picasso, Citroen C3 Aircross.
Dodge Viper
Автомобиль сошел с конвейера в 1992-м. Его выпускали в течение 25 лет. А в 2017-м машина окончательно покинула конвейер.
Ford B-Max
Американский производитель поджертвовал моделью Ford B-Max ради внедорожников. Во многих странах клиенты предпочитали кроссовер Ecosport.
Honda Civic Tourer
Объемы продаж компактного универсала Honda Civic Tourer были низкие. Поэтому японская компания приняла решение отказаться от выпуска модели.
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Mahindra e2o
Модель Mahindra e2o появилась на британском рынке. Покорить Европу ей не удалось. Сейчас Mahindra e2o продают только на родине в Індии.
Skoda Yeti
Skoda Yeti пришел совершенно новый компактный кросс Karoq. На него в компании возлагают большие надежды.
Поисковик Google опубликовал список самых популярных автомобильных марок в США за 2017 год. Рейтинг составлен на основе частых поисковых запросов. Всего в список вошли 10 компаний.
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