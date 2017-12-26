Автомобили, которые исчезли с рынка в 2017 году

В нынешнем году мировые автомобильные бренды представили множество новых моделей. Некоторые из них уже появились на рынках многих стран мира.

Впрочем, есть немало моделей, которые в 2017-м покинули рынок. Среди них - автомобили немецких, американских, французских брендов, пишет avtodream.

Audi A3

Трехдверную версию Audi A3 представили в середине 90-х годов. Несмотря на прошлый успех модели, в последнее время покупатели пересаживаются на более практичные модели. Именно это заставило немецкую компанию сосредоточиться на производстве 5-дверный модели Audi A3.

Автор: autocosmos.com.mx

BMW 6-Series

Баварский производитель планирует вывести на рынок модель BMW 8-Series. Она придет на смену "шестерки".

Автор: Wikipedia

Citroen C3 Picasso

Бренд отказывается от выпуска модели через кроссоверы и внедорожники. Французская марка пошла по проторенной дорожке и выпустила, вместо модели Citroen C3 Picasso, Citroen C3 Aircross.

Автор: Auto Express

Dodge Viper

Автомобиль сошел с конвейера в 1992-м. Его выпускали в течение 25 лет. А в 2017-м машина окончательно покинула конвейер.

Автор: Motor Trend

Ford B-Max

Американский производитель поджертвовал моделью Ford B-Max ради внедорожников. Во многих странах клиенты предпочитали кроссовер Ecosport.

Автор: avtodream

Honda Civic Tourer

Объемы продаж компактного универсала Honda Civic Tourer были низкие. Поэтому японская компания приняла решение отказаться от выпуска модели.

Автор: Honest John

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Mahindra e2o

Модель Mahindra e2o появилась на британском рынке. Покорить Европу ей не удалось. Сейчас Mahindra e2o продают только на родине в Індии.

Автор: DriveSpark.com

Skoda Yeti

Skoda Yeti пришел совершенно новый компактный кросс Karoq. На него в компании возлагают большие надежды.

Автор: Мас Моторс

Поисковик Google опубликовал список самых популярных автомобильных марок в США за 2017 год. Рейтинг составлен на основе частых поисковых запросов. Всего в список вошли 10 компаний.