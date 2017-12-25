Новый Kia cee'd 2018 рассекретили на шпионских фото

Компания Kia не будет выпускать новое поколение модели cee'd в трёхдверном кузове.

Автор: Motograph. Премьера Kia cee'd нового поколения состоится в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

Новое поколение модели обещают представить в начале весны 2018 года.

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Автор: Motograph. Премьера Kia cee'd нового поколения состоится в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

Новая Kia cee'd будет доступна на рынке в виде пятидверного хэтчбека, лифтбека в стилистике концепт-кара Kia Proceed, сообщает Motograph.

Автор: Motograph. Премьера Kia cee'd нового поколения состоится в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

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Модель получит 140-сильный бензиновый мотор 1.4 и 1,6-литровый дизель.

Также модель выпустят в варианте универсал и кроссовер, который будет представлять собой хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом кузова.

Текущее поколение Kia cee'd выпускается как трёх- и пятидверный хэтчбек, а также универсал.