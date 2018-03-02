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пятница, 02 марта 2018 17:55

Автомобиль против снега: подборка видео

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Автомобиль против снега: подборка видео
Из-за снега просят пересесть на общественный транспорт. . Фото: Actual Today

Аномально холодная температура и снегопады пришли в европейские страны. Аэропорты задержали десятки рейсов, отменили сотни поездов, на дорогах повысилась аварийность. Во многих городах закрыли школы, детские сады и даже университеты.

Арктический циклон накрыл и Украину. Температура воздуха в некоторых регионах опустилась до -25°С, выпало более 30 см снега. Метель и гололед осложнили движение на дорогах. Это привело к десяткам аварий. Ограничили въезд грузового транспорта в ряде городов. На отдельных участках дороги в снежные ловушки попали автомобили.

Gazeta.ua подготовила подборку видео, как автомобили борются со снегом и сугробами.

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Аэропорты в шести городах Украины закрыли из-за непогоды. Ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в Кропивницкий и Николаев, на участках дорог в Киевской, Одесской, Николаевской. Херсонской областях и в Киеве.

Автор: gazeta.ua
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