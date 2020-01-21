Автокомпания началась с производства швейных машинок

Автор: beyond.ua Основатель компании Адам Опель

21 января 1862 Адам Опель основал в немецком Рюссельхайме фирму по производству швейных машинок.

Благодаря успешному ведению дел, в 1877 году Опель начал производить и велосипеды. После смерти основателя в 1895 году его пятеро сыновей решили выпускать автомобили.

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Первый одноцилиндровый автомобиль Opel был далек от совершенства. Для того, чтобы завести расположенный под сиденьем мотор приходилось вручную раскручивать маховик. Принимая во внимание все неудобства, конструкция плохо продавалась.

В 1900 году братья заключили контракт с французским автозаводом Darracq. Через два года в Германии представили Opel Darracq, полностью собранный в этой стране. Дела фирмы пошли вверх. После семья Опель решила разрабатывать собственные машины.

Автор: avtonov.svoi.info Первый автомобиль братьев Опель

После того, как в 1906 году закончился контракт с французами, братья имели удачное предприятие. Они одними из первых внедрили в Европе сборочный конвейер. Транспортные средства Opel предвоенного периода не имели роскошного внешнего вида, однако были качественно сделаны.

В 2020 году компания Adam Opel AG является крупнейшей филиалом General Motors в Европе.