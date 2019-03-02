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суббота, 02 марта 2019 17:27

Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
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Продают авто принцессы Дианы
Фото: ТСН
Продают авто принцессы Дианы
Продают авто принцессы Дианы
Продают авто принцессы Дианы

В США на аукцион выставили бронированный лимузин Rolls-Royce Silver Spur, на котором возили британскую принцессу Диану во время визитов в Америку.

Стартовая цена автомобиля составляет $ 26 тысяч, сообщает ТСН.

Автомобиль специально заказало Министерство иностранных дел Великобритании для использования в его посольстве в Вашингтоне.

Коллекционный Rolls-Royce укомплектован 6,75-литровым V-8 двигателем с впрыском топлива от Bosch соединенный с трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач GM Turbo 400. Кузов обшит стальными и кевларовыми пластинами, дополнительно усиленны двери и петли, а также поликарбонатные окна, которые заменяют оригинальные стеклянные окна.

В автомобиле есть микрофон для внутренней связи между пассажиром и водителем.

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Спидометр Rolls-Royce указывает, что на нем проехали всего 61 000 миль. Информацию подтверждают и специализированные государственные сайты США. При этом авто ни разу не было в ДТП.

Английскую принцессу перевозили на нем в 1990 году. В подтверждение этого есть несколько фотографий. С 2007 года он принадлежал одному тюнинг-ателье, но все еще остался в совершенно оригинальной комплектации.

Авто Bugatti Royale продали за рекордные £ 5,5 млн сегодня, в 1987 году. Это авто класса люкс компании Bugatti. Инженеры называют эту модель вершиной технической мысли 20-х годов.

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Дата
02
марта

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