Audi начала производство удлиненного кроссовера Q2L

Удлиненная модификация модели получила растянутую колесную базу, которая позволила сделать салон более просторным.
О точных размерах автомобиля в компании пока не сообщили.
Под капотом авто установят 1,0, 1,4 и 2,0-литровые агрегаты мощностью 116, 150 и 290 л.с. в соответствии.
Эксперты не исключают и появление полностью электрической версии Audi Q2L.
Начало продаж - с первого квартала 2018 года. Модель будут реализовывать в Китае.
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