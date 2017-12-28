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четверг, 28 декабря 2017 16:46

Audi начала производство удлиненного кроссовера Q2L

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Удлиненная модификация модели получила растянутую колесную базу, которая позволила сделать салон более просторным.

О точных размерах автомобиля в компании пока не сообщили.

Автор: carscoops
  Новый Audi Q2L будут собирать на мощностях совместного предприятия компании Volkswagen и китайского производителя FAW.
Новый Audi Q2L будут собирать на мощностях совместного предприятия компании Volkswagen и китайского производителя FAW.

Под капотом авто установят 1,0, 1,4 и 2,0-литровые агрегаты мощностью 116, 150 и 290 л.с. в соответствии.

Эксперты не исключают и появление полностью электрической версии Audi Q2L.

Начало продаж - с первого квартала 2018 года. Модель будут реализовывать в Китае.

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