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вторник, 09 февраля 2021 13:51

Анонсировали создание первого в мире летающего автобуса

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Анонсировали создание первого в мире летающего автобуса
Партнерами GKN Aerospace виступили компанії Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte та Rolls-Royce. Фото: GKN Aerospace

Британская компания GKN Aerospace планирует создать воздушное маршрутное такси Skybus, чтобы иметь возможность перевозить до 50 человек в пределах города.

Авторы проекта предполагают, что Skybus будет курсировать по определенному маршруту с посадками на остановках. Технических характеристик пока что не говорят, но это однозначно будет электрический аппарат, пишет New Atlas.

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Правительство Великобритании выделило на Skybus £4,5 млн - это $6,2 млн. Он является частью масштабной программы Future Flight Challenge, в рамках которой финансирование получают проекты, связанные с электрической авиацией, дронами для доставки, беспилотниками и сенсорными технологиями.

Партнерами GKN Aerospace выступили компании Cranfield Aerospace Solutions, Deloitte и Rolls-Royce.

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Компания Alauda Aeronautics создала 1-й в мире летающий гоночный электромобиль. 1-е в мире гонки на летающих электрокарах состоятся в этом году, участие примут 10 гонщиков.

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