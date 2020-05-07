 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 1989
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1935
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 972
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1449
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1890
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1620
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3609
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
5
4
9
3
4
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover
Видео
Все видео
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
Разгоняется до 500 км/ч: представили самый быстрый гиперкар в мире
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
"Отаман 6х6": в Украине создали уникальный бронетранспортер
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
Украинский автопроизводитель создает первый электробус: показали интересное видео
McLaren запускает собственное моторшоу
McLaren запускает собственное моторшоу
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1566
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1179
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3753
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2637
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 108
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
четверг, 07 мая 2020 18:31

Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV
5

  Комментировать

Skoda Enyaq iV
Фото: Skoda
Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV

В следующем году компания Skoda представит новую модель Enyaq iV, которая станет не только самой мощной в истории чешской марки, а первым заднеприводным автомобилем за 30 лет.

Кроссовер Enyaq iV будет фактически первой электрической моделью, изначально разработанной, как электрокар, сообщили на AUTO24.

Новинка получит платформу MEB Volkswagen Group, в которой немцы также строят VW ID 4.

На сегодня известно, что Enyaq будет длиной 4648 миллиметров, 1877 миллиметров в ширину и 1618 миллиметров в высоту, получит большую колесную базу в 2765 миллиметров и вместительный багажник на 585 литров, при разложенных задних сиденьях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan остается: слухи о выходе компании из европейского рынка оказались неправдой

Тем, кто захочет приобрести Skoda Enyaq iV, предложат на выбор машины с аккумулятором на 55 киловатт-часов, 62 или 82. В первом случае кроссовер сможет преодолевать на одном заряде до 340 километров, средняя батарея позволит проехать 390 километров, а максимальная - до 500 .

Кроссовер с наименьшей батареей базовой версии получил 146-сильный электромотор с приводом на задние колеса. Промежуточный вариант означает мощность электромотора в 177 л.с., а самая большая батарея соединится с мотором, мощностью 201 л.с. Топовым выполнением кроссовера выделили двухмоторные силовые установки с полным приводом. Мощность пары моторов может быть 261 или 302 л.с. Запас хода в обоих случаях будет одинаковым - 460 километров. Вероятно, самый мощный вариант получит отметку RS.

Создавать Skoda Enyaq собираются на домашнем заводе марки в Млада Болеславе с конца 2020 года, а в продажу электрокар поступит в начале следующего года. Первая серия с 1895 машин иметь особую комплектацию "Founder's Edition", в честь 125-й годовщины основания бренда.

В Днепре продают необычный Opel Combo 1990 года.

Этот 30-летний фургон доработали так, чтобы он выглядел эффектнее и нестандартно, сообщили в Автоцентр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 37269
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 15984
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 9828
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 9504
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 9162
Авто
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
Выставили на продажу 30-летний Opel Combo, модифицированный в духе Lamborghini
4
 Просмотров: 441
Nissan остается: слухи о выходе компании из европейского рынка оказались неправдой
Nissan остается: слухи о выходе компании из европейского рынка оказались неправдой Просмотров: 108
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
С ковбоями на панели и мизерным пробегом - Антон Мухарский продает советский "Кадиллак"
6
 Просмотров: 1998
Volkswagen выпустит недорогие электромобили
Volkswagen выпустит недорогие электромобили Просмотров: 360
Обжаловать штраф за нарушение ПДД в суде стало сложнее
Обжаловать штраф за нарушение ПДД в суде стало сложнее Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
7
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
3
На Рябошапку завели дело
2
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
Голосов: 14540
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua