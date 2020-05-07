Анонсировали мощный кроссовер-электрокар Skoda Enyaq iV

Фото: Skoda

В следующем году компания Skoda представит новую модель Enyaq iV, которая станет не только самой мощной в истории чешской марки, а первым заднеприводным автомобилем за 30 лет.

Кроссовер Enyaq iV будет фактически первой электрической моделью, изначально разработанной, как электрокар, сообщили на AUTO24.

Новинка получит платформу MEB Volkswagen Group, в которой немцы также строят VW ID 4.

На сегодня известно, что Enyaq будет длиной 4648 миллиметров, 1877 миллиметров в ширину и 1618 миллиметров в высоту, получит большую колесную базу в 2765 миллиметров и вместительный багажник на 585 литров, при разложенных задних сиденьях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan остается: слухи о выходе компании из европейского рынка оказались неправдой

Тем, кто захочет приобрести Skoda Enyaq iV, предложат на выбор машины с аккумулятором на 55 киловатт-часов, 62 или 82. В первом случае кроссовер сможет преодолевать на одном заряде до 340 километров, средняя батарея позволит проехать 390 километров, а максимальная - до 500 .

Кроссовер с наименьшей батареей базовой версии получил 146-сильный электромотор с приводом на задние колеса. Промежуточный вариант означает мощность электромотора в 177 л.с., а самая большая батарея соединится с мотором, мощностью 201 л.с. Топовым выполнением кроссовера выделили двухмоторные силовые установки с полным приводом. Мощность пары моторов может быть 261 или 302 л.с. Запас хода в обоих случаях будет одинаковым - 460 километров. Вероятно, самый мощный вариант получит отметку RS.

Создавать Skoda Enyaq собираются на домашнем заводе марки в Млада Болеславе с конца 2020 года, а в продажу электрокар поступит в начале следующего года. Первая серия с 1895 машин иметь особую комплектацию "Founder's Edition", в честь 125-й годовщины основания бренда.

В Днепре продают необычный Opel Combo 1990 года. Этот 30-летний фургон доработали так, чтобы он выглядел эффектнее и нестандартно, сообщили в Автоцентр.