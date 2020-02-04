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вторник, 04 февраля 2020 17:33

Акции Tesla стремительно выросли за сутки

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Акции Tesla стремительно выросли за сутки
Акции Tesla связаны с деятельностью Panasonic. Фото: autoevolution.com

Акции американской компании Tesla выросли на 20% за сутки до $ 780 за одну акцию.

Это стало наибольшим ростом ценных бумаг автогиганта с 2013 года, сообщает BusinessInsider.

К 2024 году ожидается, что акции вырастут в десять раз, до $ 7000.

Такой прирост связан с деятельностью компании Panasonic. В своем квартальном финансовом отчете, она впервые с момента партнерства с Tesla показала прибыль. Это случилось благодаря выходу на нужный уровень производства аккумуляторов.

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"Мы догоняем, поскольку Tesla быстро расширяет производство", - сказал финансовый директор компании Panasonic Хироказу Умэда.

Умэда говорил о производстве аккумуляторных батарей и процессах на фабрике в Неваде, которая является совместным предприятием двух компаний.

Рanasonic договорился с Toyota Motor о запуске совместного предприятия, которое займется выпуском аккумуляторов для электромобилей.

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04
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