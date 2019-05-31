Аферы на шиномонтаже. Собрали ТОП схем, как обманывают автовладельцев

Аферы на шиномонтаже. Фото: из открытых источников

Накачка шин азотом - сейчас среди популярных "разводов".

Эта практика пришла из профессиональных гонок. Азот используют, чтобы в случае аварии на большой скорости разорвано колесо не загорелось. Автомобилистам могут предложить азот, а на самом деле накачают ваши колеса обычным воздухом из компрессора. Денег же возьмут как за хайтехтный подход.

Замена вентилей на колесах - очередной обман. Водителю могут предложить поставить новые вентили под предлогом, мол, старые изношенные и опасные. Всяк бывает, но служить они могут примерно столько же, сколько и комплект покрышек. Стоит учитывать это, рассматривая предложение шиномонтажников.

Еще одна "фишка", за которую могут попросить доплату на шиномонтаже, - датчики давления воздуха в колесах. Обычно их наличие не учитывается, однако монтажники могут попробовать "нагреть руки" на незнании, несмелости или равнодушия водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голубь спас водителя от штрафа

Между тем, при монтаже диска на балансировочном аппарате могут подложить на посадочное место мелкий предмет. Диск сразу покажет ощутимое биение, а мастер предложит исправить его на современном правочном станке. Конечно же, за деньги. Если засомневались, лучше внимательно присмотреться к дискам и к работе самого мастера.

На шиномонтаже могут требовать плату за снятие и установку шин. Стоит уточнять стоимость услуг заранее.

В прайсе бывают "снятие колпаков", "смазка шпилек/болтов", "упаковка шин" и другие услуги. Стоит помнить, что в "нормальных" мастерских все это делается бесплатно.

Если пользуетесь "шиномонтажками", выбирайте проверенные. На "сомнительных" точках мастера могут не только выманить "лишние" деньги, но и некачественно выполнить работу. Плохо установленные или накачанные колеса - серьезная угроза безопасности.

Неквалифицированные мастера могут навредить и самому автомобилю. Если, скажем, в сервисе нет подъемника, а только домкрат, то, если его неправильно установят, можно повредить кузов, сообщили на сайте tsn.ua.

Автомобильная мафия не спит: Киев бьет рекорды по количеству угонов.