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среда, 19 июня 2019 12:28

260 км пробега и 82-сильный двигатель - Seat представил первый электрокар

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260 км пробега и 82-сильный двигатель - Seat представил первый электрокар
Компания Seat представила свой первый серийный электрокар Mii Electric. Машина построена на базе топливного авто. Фото: autocar.co.uk

Компания Seat представила свой первый серийный электрокар Mii Electric. Машина построена на базе топливного авто.

Городской компакт получит двигатель мощностью 82 л.с. Электрокар сможет развивать скорость 50 км/ч за 3,9 с., а максимальная скорость авто - 130 км/ч.

Аккумулятор Mii Electric на 36,8 кВт позволит проехать на одном заряде до 260 км за WLTP-сертификацией.

Автомобиль получил трансмиссию от Skoda Citigo-e iV. Кстати, чешский аналог получит запас хода на 3 км больше по сравнению с испанцем.

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Внешне электрический Seat очень похож на бензиновую версию. Хотя на транспортное средство ставят новые диски и новые шильдики с обозначением Mii Electric.

Интерьер Mii Electric оснащен модернизированной приборной панелью, подогревом сидений, кожаным рулем, селектором передач. Среди вспомогательных функций машины: предупреждение о выходе из полосы движения, круиз-контроль, парктроник, распознавание дорожных знаков. Все они входят в стандартную комплектацию.

Электрический Mii в компании позиционируют как предверсию El-Born, который испанская марка обещает представить в 2020-м.

Бензиновую модель бренд снимет с производства уже в июле, пишет tsn.ua.

SEAT - испанская компания по производству легковых автомобилей, входит в состав концерна VAG. Штаб-квартира расположена в Барселоне (Марторель), Испания.

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