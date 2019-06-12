240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн

Фото: Богдан Пихачек

В Киеве представили огромный самоходный опрыскиватель, под которым может пройти взрослый человек. Машина имеет 240 лошадок, ест около 650 гр солярки на гектар и стоит более 9,5 млн грн.

На территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" людно. Выставка "Агро-2019" собрала гостей из разных областей Украины и из-за рубежа. Экспонатами для агродела густо усеяли территорию ВДНХ. Их столько, что даже перед самым входом организаторы плотно разложили различные тракторы, уборочные аппараты, запчасти и тому подобное.

Ближе к середине экспоцентра стоят массивные машины для обработки земли, в частности комбайны, грейдеры, погрузчики. Есть и настоящие гиганты.

Справа, метрах в 100 от центрального входа припаркована красно-черная машина. Она похожа на специфическую смесь огромной пожарной "буханки" и птицы стервятника. Если у вас на голове шляпа и вы хотите взглянуть на самую высокую точку этого чуда инженерии, возможно стоит его придержать - упадет.

"Это - самоходный опрыскиватель Kverneland iXdrive 5240. Он предназначен для обработки растений химикатами, - говорит Владимир Аверков, продукт-менеджер компании Kverneland. Молодой человек в черной рубашке и кепке поднимает боковую крышку, прикрывающую блок управления и продолжает. - опрыскиватель оснащен дизельным 7-литровым двигателем Perkins. Силовой агрегат имеет потенциал 240 лошадиных сил. В условиях максимальной нагрузки, машина потребляет около 700-750 гр горючего на гектар. При умеренных нагрузках - от 500 до 650 гр на гектар. 520-литрового топливного бака может хватить на целый день работы без дозаправок.

Крутящий момент от двигателя колесам передает гидравлика. Никаких карданных валов. Самоход имеет постоянный полный привод. Система распределения потоков масла, в частности, обеспечивает и разную скорость вращения колес. Следовательно, внутреннее колесо, на повороте, крутится медленнее".

Затяжной дождь, который до недавнего времени "сбивал пыль" - набирает обороты. Тяжелые капли громко и интенсивно барабанят по поднятой крышке опрыскивателя. Вокруг уже набираються потоки, но под машиной сухо. Сегодня она выполняет совсем другую функцию, противоположную ее прямому назначению. Она заботливо прикрывает собеседников своим корпусом и позволяет продолжить общение в сухости и комфорте.

"Зарыть эту машину в поле - нереально. Я испытывал ее после сильного ливня. Залез в грязь по самые диски. На всю высоту шины. Ехал 30 км/ч - даже "не виляла". Правда был "сложен", демонстрировал потенциал машины.

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Рабочая скорость этого транспортного средства - до 20 км/ч. В транспортном потоке он может разогнаться до 40. В опрыскивателя есть два режима: "заяц" - транспортировка; "черепашка" - для работы в поле. Его можно выводить на дорогу общего пользования, ведь ширина не превышает 3 метров, а высота четырех. Хотя в рабочем

режиме самоход может "раскинуть рукава" на ширину до 40 м.

Среди особенностей этой машины, в отличие от некоторых конкурентов - максимальная автоматизация. Здесь вы не увидите много кранов. Заправка, выкачивание, промывка системы и другие функции - руководствуются кнопками. Не нужно туда-сюда от вентеля к вентелю бегать и шланги дергать.

У этого Kverneland остаток жидкости в системе не превышает 45 л. Это очень важно для опрыскиваний с "малыми нормами", скажем 50 л на 1 га. Грубо - клиент потеряет только "гектар". Если брать определенную технику конкурентов, то в них, бывает, в системе и 100 л остается.

Например, есть фермерское хозяйство около 3000 га. С каждой заправки владелец теряет 1 га. Заправок в день может быть 5. То есть в день он уже на 5 га в минусе. Это реальные потери на химии", - рассказал Владимир Аверков.

Цена на этот опрыскиватель от 320 до 240 тыс. евро, зависит от комплектации. Ширина штанги, количество ее секций, автоматика, тормоза, камеры наблюдения за рабочими узлами, все это формирует сумму за машину. Изготавливают опрыскиватель в Нидерландах.

Более 1000 участников из 17 стран приехали в столицу, чтобы продемонстрировать новейшие технологии, технику, различные орудия труда и даже животных. В Киеве состоялась международная агропромышленная выставка Agro-2019, ее провели в национальном комплексе "Экспоцентр Украины", по ул. Академика Глушкова, 1.