220 и 299 "лошадей" под капотом - Volkswagen представил обновленные кроссоверы

Фото: MMR

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Teramont и его купеобразную модификацию Teramont X.

Новинки получили переделанную главную оптику, измененные бамперы и другие задние фонари, сообщает MMR.

Teramont и Teramont X получили информационно-развлекательный комплекс с увеличенным сенсорным экраном, а также модернизированный блок управления климатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Редкий суперкар выставили на продажу за 23 млн грн

Под капотом кроссоверов установили 2,0-литровый турбодвигатель с отдачей 186 или 220 лошадиных сил, а также V-образный двигатель на 2,5 литра мощностью 299 лошадиных сил.

Авто получили климат-контроль на три зоны, адаптивный круиз-контроль, камеры видеообзора на 360 градусов, систему предотвращения столкновений, панорамную крышу и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Официальная премьера рестайлинговых Teramont и Teramont X состоится в апреле 2021 года в Шанхае.

1 апреля японская компания Mitsubishi будет продавать на аукционе свои автомобили.