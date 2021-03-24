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среда, 24 марта 2021 13:07

220 и 299 "лошадей" под капотом - Volkswagen представил обновленные кроссоверы
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Volkswagen представил обновленные кроссоверы
Фото: MMR
Volkswagen представил обновленные кроссоверы
Volkswagen представил обновленные кроссоверы
Volkswagen представил обновленные кроссоверы

Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Teramont и его купеобразную модификацию Teramont X.

Новинки получили переделанную главную оптику, измененные бамперы и другие задние фонари, сообщает MMR.

Teramont и Teramont X получили информационно-развлекательный комплекс с увеличенным сенсорным экраном, а также модернизированный блок управления климатом.

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Под капотом кроссоверов установили 2,0-литровый турбодвигатель с отдачей 186 или 220 лошадиных сил, а также V-образный двигатель на 2,5 литра мощностью 299 лошадиных сил.

Авто получили климат-контроль на три зоны, адаптивный круиз-контроль, камеры видеообзора на 360 градусов, систему предотвращения столкновений, панорамную крышу и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Официальная премьера рестайлинговых Teramont и Teramont X состоится в апреле 2021 года в Шанхае.

1 апреля японская компания Mitsubishi будет продавать на аукционе свои автомобили.

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