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пятница, 19 марта 2021 14:32

Mitsubishi будет продавать на аукционе редкие модели
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Mitsubishi будет продавать на аукционе редкие модели
Фото: Carscoops
Mitsubishi будет продавать на аукционе редкие модели
Mitsubishi будет продавать на аукционе редкие модели
Mitsubishi будет продавать на аукционе редкие модели
Mitsubishi будет продавать на аукционе редкие модели

1 апреля японская компания Mitsubishi будет продавать на аукционе свои автомобили.

Среди моделей есть Colt Lancer 1974 года. У него 1,4-литровый двигатель, механическая коробка передач, сообщает Carscoops.

На продажу также выставили Colt Galant 1974 года. Авто стало первой демонстрационной моделью Colt Car Company для программы набора дилеров. Машина оснащена 2,0-литровым двигателем Astron мощностью 115 л. с.

Линейка спортивных автомобилей Mitsubishi представит модель Starion 1988 года. Авто имеет 95 032 км на одометре. Кроме того, будут продавать 3000GT 1992 года выпуска. Авто проехало 54 954 км.

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Компания также выставляет на аукцион Lancer Evolution IX Group N Works Rally Car, который выиграл британский чемпионат по ралли 2007-го и 2008 годов. На продажу выставили и Galant 2.0 GTI 1989 года, который превратили в копию раллийных автомобилей.

Одна из наиболее интересных моделей - Mitsubishi Jeep CJ-3B. После Второй мировой войны компания начала выпускать внедорожники для продажи в Японии.

Компания продает на аукционе пару Shogun - 1987-го и 2000 годов.

Последний внедорожник на аукционе - Outlander PHEV 2015 года, который добавили в автопарк для сохранения. У него ледниковый синий цвет, а на одометре 2897 км.

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