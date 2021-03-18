В Киеве заметили спорткар с уникальным номером

В Киеве заметили элитный спорткар Mercedes-AMG GT S. Он имеет оригинальный номерной знак SKROMNO1.

Учитывая количество дополнительных опций и стоимость такого номера, цена на авто может приближаться к 6 млн грн, информирует Auto24.

Автор: AUTOGESPOT Заметили спорткар с уникальным номером

Согласно прайсов официальных дилеров Mercedes-Benz в Украине, стоимость Mercedes-AMG GT стартует от 4,3 млн грн. Mercedes-AMG GT R стоит почти 5,9 млн грн. Версия GT S в ценниках не значится, но стоит дороже GT.

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Автор: AUTOGESPOT Заметили спорткар с уникальным номером

Mercedes-AMG GT S способен ускоряться до 100 км/ч. за 3,8 с.

Немецкий спорткар оснащен 3996-кубовым двигателем. GT S развивает максимальную скорость до 310 км/ч.

Компания BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4. Презентация состоялась в рамках ежегодной итоговой конференции концерна.