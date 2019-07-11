1340 "лошадок" и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT

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Компания Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT в честь столетия бренда.

Машина получила четыре электромотора мощностью от 800 до 1340 л.c. До сотни авто разгоняется за 2,5 секунды. Саксимальна скорость - 300 км/ч. Без подзарядки концепт может проехать до 700 км, а батарею можно заправить до 80% за 15 минут.

Bentley EXP 100 GT оснастят автопилотом и "умным" цифровым помощником. Механический ассистент призван давать советы водителю, рассказывать пассажирам о выдающихся объектах, которые проезжает электрокар. Електропомощник будет реагировать не только на команды на экране, но и на голоса и жесты.

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Между тем, специальные датчики автомобиля будут собирать информацию, чтобы формировать настроение пассажиров и водителя. Электроника будет применять оптимальные настройки кондиционера, освещения и музыкальной системы в зависимости от сочетания многих факторов.

Специфической чертой внешности EXP 100 GT стала массивная решетка, разделенная пополам медной полосой, а также конические фары.

При строительстве электрокара, использовали немало карбона и алюминия. Длина транспортного средства - 5,8 м. Ширина - 2,4 метра. Несмотря на использование легких материалов, масса концепта - 1900 килограмм.

Прототип позиционируют, как суперроскошное авто класса Gran Tourer 2035. Об этом сообщили на tsn.ua.

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