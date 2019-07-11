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1340 "лошадок" и 700 километров хода на електродязи - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
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Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT
Фото: из открытых источников
Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT
Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT
Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT

Компания Bentley представила электрический концепт EXP 100 GT в честь столетия бренда.

Машина получила четыре электромотора мощностью от 800 до 1340 л.c. До сотни авто разгоняется за 2,5 секунды. Саксимальна скорость - 300 км/ч. Без подзарядки концепт может проехать до 700 км, а батарею можно заправить до 80% за 15 минут.

Bentley EXP 100 GT оснастят автопилотом и "умным" цифровым помощником. Механический ассистент призван давать советы водителю, рассказывать пассажирам о выдающихся объектах, которые проезжает электрокар. Електропомощник будет реагировать не только на команды на экране, но и на голоса и жесты.

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Между тем, специальные датчики автомобиля будут собирать информацию, чтобы формировать настроение пассажиров и водителя. Электроника будет применять оптимальные настройки кондиционера, освещения и музыкальной системы в зависимости от сочетания многих факторов.

Специфической чертой внешности EXP 100 GT стала массивная решетка, разделенная пополам медной полосой, а также конические фары.

При строительстве электрокара, использовали немало карбона и алюминия. Длина транспортного средства - 5,8 м. Ширина - 2,4 метра. Несмотря на использование легких материалов, масса концепта - 1900 килограмм.

Прототип позиционируют, как суперроскошное авто класса Gran Tourer 2035. Об этом сообщили на tsn.ua.

Автопроизводитель Hyundai представил концепт "шагающего" электромобиля Elevate.

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