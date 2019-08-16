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Зустріч випускників
Сестра Наталія закінчила школу 10 років тому. У столиці вивчилася на юриста. Тепер робить манікюр у салоні краси навпроти колишньої альма-матер. У ...
суббота, 17 августа 2019 16:55
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Зустріч випускників

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Сестра Наталія закінчила школу 10 років тому. У столиці вивчилася на юриста. Тепер робить манікюр у салоні краси навпроти колишньої альма-матер. У липні їде на зустріч випускників до Луцька. Із 30 однокласників до ресторану приходять семеро. Подруга Ольга вчилася в педагогічному, а тепер працює касиром. Інна мала стати бухгалтером, але в декреті перевчилася на кондитера.

– Червоний диплом подарувала мамі. Вона хотіла, щоб я закінчила Львівський торговельно-економічний. Її мрія збулася. Тепер пора мою здійснювати, – на смартфоні показує триповерхові торти, які пече на весілля.

На таксі до ресторану приїздить юрист Іван. Хвалиться новою моделлю iPhone, замовляє найдорожчу пляшку шампанського.

– Життя налагоджується. Торік одружився, добудовую хату під Луцьком, – розповідає. – До Нового року стану партнером в юридичній фірмі.

Колишнього товстуна Василя однокласники впізнають не одразу – схуд. Вчився на четвірки. В останньому шкільному творі написав, що мріє стати агрономом.

– Батьки хотіли всунути на географічний факультет, а я, поки вони спали, поніс документи в аграрний. На четвертому курсі після практики один фермер покликав до себе головним агрономом. Платив 20 тисяч, торік підняв на десятку, щоб я до Польщі не втік, – говорить до гурту.

Іван, аби переключити увагу на себе, на мобілці показує фото власного будинку з червоної цегли. У цей час на екрані висвітлюється повідомлення з банку: йому нарахували зарплату – 4027 грн. Вище – грошовий переказ 1000 євро – від матері, яка працює в Італії

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17
августа

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