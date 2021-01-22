"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого номера.

У смартфоні сім Ігорів, але з жодним не підтримую настільки близьких стосунків, щоб отримати запрошення на похорон.

Сантехнік Ігор вчора встановлював бойлер. Анестезіолог Ігор Миколайович два роки тому емігрував до Канади. Військовий Ігор, який погодився на інтерв'ю після повернення з Донецького аеропорту, недавно став батьком. А вранці ділився з друзями фотографіями первістка.

– Може, це викладач політології? Його давненько в соцмережах не було, – підказує подруга Таня, з якою навчалися на одному курсі.

Телефонуємо на кафедру, щоб дізнатися розклад Ігоря Петровича. Здивований жіночий голос каже, що зараз передасть йому слухавку.

– Живий, – полегшено зітхаємо і збиваємо дзвінок.

Є ще Ігор, який дресирує мавп у цирку, і політолог, який напророкував перемогу Байдена на виборах. Перший виставляє в інстаграмі фото лазаньї, яку готував на вечерю. Другий поширює відео з власним інтерв'ю.

– Залишається тільки він. Не ображайся, але я на нього одразу подумала, – подруга тицяє пальцем на фото мого колишнього.

З Ігорем зустрічалася пів року, доки не поїхав на рік до Америки. Сам запропонував розійтися, щоб його ніщо в Україні не тримало. Повернувся, коли я вже була заміжня. Кликав на побачення, дні народження й весілля. Я не приходила.

– На прощання мусиш піти, – співчутливо киває Таня.

Купую чотири троянди, їду за вказаною в запрошенні адресою. Ігоря зустрічаю біля пабу, названого на його честь.

– Не ти одна прощальну вечірку з похороном переплутала, – пробує обняти. – Класний рекламний хід, скажи! До останнього надіявся, що кризу переживемо. Але мусимо закритися. Наступного тижня запустимо тут медичну лабораторію. На похорон людей зібрати легше, ніж на презентацію, – дарує купон-знижку на аналіз крові та ПЛР-тести.