Врятувати Уляну

– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не согласна, – розказує Наталія.

З матір'ю 5-річної Уляни знайомимося зимою в черзі до сімейного лікаря. Вона бігає по кабінетах у пошуках педіатра, який за гроші заповнить їй карту щеплень. Без неї дитину не беруть у садок.

– Готова 300 долларов заплатить. Подскажите нормального врача, – вмовляє медсестру в реєстратурі, але йде ні з чим.

У соцмережі кепкує з мам, які купували дорогі європейські вакцини замість індійських.

"Ни тех, ни других колоть не надо. Выращиваете не детей, а мутантов. Иммунная система сама со всем справится. Я в детстве корью переболела. И ничего – живая", – пише у Facebook. До повідомлення прикріплює статті про шкоду вакцини.

Через тиждень веде дитину в садок.

– Со всеми можно договориться. Каждый имеет свою цену. Врача нашли в другой области. Дали на 200 долларов больше, чем планировали. Но все прививки уже "стоят". Проблем с садиком быть не должно, – каже на батьківських зборах.

У квітні її Уляна зникає з дитсадка на кілька місяців. З Наталією зустрічаємося під кабінетом щеплень минулого тижня.

– Пора делать прививки. Наигрались уже, – міцно стискає доньчину руку. – Три месяца лечили то бронхит, то астму. Такие приступы кашля были, чуть до реанимации не дошло. Врачи подумать не могли, что у малой коклюш. У нас же все прививки стояли по календарю. Слава Богу, спасли.

Теперь еще одну Ульяну надо спасать. Я уже Зеленскому письмо написала, чтобы ее министром оставил, – тицяє пальцем на плакат, що повісив хтось із батьків: "Манту мочити можна, а Супрун – ні!"