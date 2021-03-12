Що може відчувати чоловік, від якого завагітніли одразу дві жінки? Страх, шок, розгубленість? Ні, це не про Євгена, якому все життя неприємності наступають на п'яти.

– Рано чи пізно це мало статися, – розповідає товариш за пивом.

Він зраджував дружину з колегою. Тепер одна на третьому, друга – на четвертому місяці вагітності.

– Ну ти й попав, Женька. Втікай за кордон. До народження дітей ще пів року. За цей час можна будь-яку візу отримати, – радить його одногрупник Олексій.

– Розлучайся і будь із тією, яку любиш, – повчає подруга Таня.

– Важкий вибір. Аліментів не витягну, – чухає потилицю Женя. Він від першого шлюбу має сина, якому щомісяця надсилає 2 тисячі гривень.

Після сьомої пляшки пива вирішує зникнути з міста на кілька днів.

– Яка першою розшукає, з тією лишуся, – каже, коли садимо його в таксі.

Наступного дня Євген справді зникає. Телефон вимкнутий, у соцмережах мовчить. Два дні не сприймаємо цього серйозно. Думаємо, що влаштував експеримент. Коли після вихідних не з'являється на роботі, шукаємо гуртом. Друзі телефонують у лікарні й морги. Я набираю службу таксі.

Через водія з'ясовую, що дорогою Євген змінив маршрут. Знаходимо друга в лікарні – із синцем під оком і перебинтованою головою.

– Вирішив поїхати до Свєти і сказати, що між нами все скінчено. Дитині помагатиму, але із сім'ї не піду, – розповідає. – Під домом на мене чекав її колишній. Побив, iPhone відібрав. Сказав, ще раз зі Свєткою побачить, ноги переламає. Отямився в палаті. Не пам'ятав, хто я.

До палати забігає дружина. Цілує в губи, горнеться. За хвилину у дверях з'являється Світлана.

– Танька, ти чого тут? – кричить на всю палату.

– Ви знайомі? – сіпається Євген.

– Ходимо разом на йогу для вагітних.