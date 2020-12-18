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Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
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Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
вторник, 22 декабря 2020 17:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Усі брешуть

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– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене купувати плід.

Після астрології та нумерології вона з головою занурилась у фізіогноміку. За мімікою та жестами помічає, коли інші заздрять, обманюють і бояться. За курси віддала 500 євро. Слухає лекції психологів, лікарів і криміналістів.

– Сестрі Наташці вчора 20 тисяч зекономила, – розповідає. – Вона квартиру хотіла винайняти. Пішли разом. Бачу, рієлтор шарпається, а господар стоїть біля столу, ноги схрестив, голова опущена. Зразу зрозуміла: щось нечисто. Коли людина обманює, прикриває геніталії. Пройшлися по сусідах. Те житло за кредити банк відібрати хоче. Колектори приходять серед ночі. Погрожують і штурмують двері.

Доки йдемо вулицею, Оксана "читає" перехожих. Першою під критику потрапляє пара, що цілується біля світлофора.

– Кине її за кілька днів. Любить іншу, а цю жаліє, – оголошує свій вердикт. – Глянь, які губи покусані. Нервує, бо не знає, як їй про це сказати. Ота білявка – не сьогодні-завтра вилетить із роботи. Певно, попала під скорочення. А ця на антидепресантах. Не можна бути такою спокійною з двома монстрами, – киває на матір, біля якої на зупинці скачуть двоє дошкільнят.

Після курсів планує влаштуватися hr-менеджером. Каже, що зморшки на лобі, ямка на підборідді й контур губ розкажуть більше за резюме чи автобіографію.

Доки чекаємо на світлофорі, аналізує хлопця, який стоїть через дорогу.

– Патологічний брехун. Глянь на форму його носа. Такі – в більшості політиків. Самозакоханий, он як задер підборіддя. Скоріше за все, безробітний. Розлучений мінімум двічі. Професійні невдачі – наслідок дитячих травм. Такі очі бачила у вихованців інтернатів. Але жалю до себе не викликає. Короткі брови – у вибухової натури. Не хотіла би я бути його дружиною.

Підходимо ближче. Знайомлю її з Олександром. Сама просила влаштувати їм побачення. Він – програміст. У свої 32 одружений не був. Рано втратив батьків, виріс у сиротинці.

– Я здалека не побачила, що в нього ластовиння, – каже мені Оксана на вухо. – Люди з веснянками погані не бувають

Автор: Анна ЧИРУК
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