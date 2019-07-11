– Це те саме, що в поляка забрати слово kurwa, а в американця fuck. Без матюка не жизнь, а скука, – біля одного з супермаркетів у столиці вантажник носить із фури коробки з чипсами. З водієм обговорюють закон про дематюкацію, що внесла в парламент Ольга Богомолець.

– Якщо почнуть штрафувати, пів-України ходитимуть, як німі, – водій-бородань закурює електронну цигарку.

– А як без матюка, – вантажник витирає з чола піт. – Пенсію підняли на 56 гривень. Та поцілуйте мене в сраку, щоб я за вас голосував. Це ж шо тепер "Путін ху… ло" заборонять співати?

– Привикнем. Ми з тобою півгодини балакаєм, а я ще жодного мата не загнув, – водій дістає з бардачка бутерброд.

Вантажник несе ящик з олією. Однією рукою намагається почухати потилицю. Упаковка летить додолу. Одна з пластикових пляшок репає.

– Вася, ти куди, бля, дивився. Зараз Ілонка тобі такого ху…ла випише. На полтос точно штрафануть. Про...бав ти сьогодні свою шаурму, – водій не стримується.

Моя двоюрідна баба Катя у 83 роки не може прожити і дня без сильного слівця. Коли в неділю верталася з церкви і заставала чоловіка з чар­кою в руках, затуляла рушниками об­рази – і через прочинене вікно у двір доносилося: "Щоб тобі булька з носа вискочила, щоб тебе качка копнула, холєра ясна, гімно собаче, щоб ти скис".

Коли діда торік не стало, баба сиділа біля його труни. Голову поклала на груди і шепотіла: "Ми ж із тобою домовлялися, що я перша вмру? Всрався та й криво. Чого ж ти мене обігнав?" Після того в їхньому дворі лайка звучала лише до пса, корови і сусідських курей.

Навесні баба покликала внуків садити картоплю. Приїхали четверо. Молодший Льоня зібрався з другом на пиво.

– А щоб твоя срака по шву розійшлася, – кинула йому баба навздогін.

До сільмагу Льоня не дійшов. Заговорився по телефону, вступив у коров'ячий гній, навернувся і розірвав джинси. На зміну одягу не взяв. У старих дідових треніках пішов садити картоплю