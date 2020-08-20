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Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
воскресенье, 23 августа 2020 16:55
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Прославився

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Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах кожен новий наклад розбирають за кілька годин. Побачила обкладинку у вітрині книгарні. Доки забігла всередину, екземпляр змели.

Свій примірник дає почитати подруга, яка прилетіла з Чикаго.

– Видання – агонь. Деякі уривки треба вносити в підручник історії, – Люба не приховує захвату. – Стуса зі школи люблю. Книжку мама на день народження прислала. Прочитала за два дні. Знала, що Медведчук був адвокатом Стуса і визнав провину підзахисного. Та деякі подробиці справи шокували.

Наступного дня обговорюю видання з колегою.

– Зібрати факти може кожен, що тут особливого? – критикує Оксана. – Посидів місяць в архівах – і маєш готову книжку. Медведчук хотів змусили Кіпіані мовчати, натомість прославив.

Знайомить із племінником Павлом.

– Він пише чудові романи, але продаються погано, – каже Оксана. – Зараз важко прославитися в літературі. Еротикою чи фантастикою не здивуєш. Раджу йому дослідити справу Ґонґадзе. Поки Кучма живий, до неї буде інтерес. Політики не розуміють правил ХХІ століття: хочеш зробити когось відомим – судися з ним.

За місяць зустрічаю Оксану під судом. Схудла, синці під очима.

– Паша ворогів собі нажив, – кривиться. – Кохана від нього пішла. Розсердився. Написав вульгарного вірша, її оголеною в соцмережі виставив. А в неї дядько-адвокат. Пообіцяв по судах затягати. Зате кількість підписників подвоїлася. За липень продав чотири книжки

Автор: Анна ЧИРУК
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