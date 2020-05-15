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Анна Усік
Анна Усік
17 мая 2020
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Пристосувалися
"Ми не відкриємося після карантину, бо не маємо, чим заплатити за оренду", – попереджає у Viber-групі власниця магазину іграшок, де раніше я ...
воскресенье, 17 мая 2020 17:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Пристосувалися

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"Ми не відкриємося після карантину, бо не маємо, чим заплатити за оренду", – попереджає у Viber-групі власниця магазину іграшок, де раніше я купувала подарунки дітям і похресникам.

Товари розпродують за собівартістю. Клієнти розбирають настільні ігри та спортивний інвентар. Замовляю "Монополію". Продавчиня Аліна привозить гру велосипедом. На руках – чорні рукавички, на підборідді – маска.

– Думали, пристосуємося до продажів онлайн, але замовлень мало. З великими інтернет-магазинами конкурувати важко. Я без 5 хвилин безробітна. Зроблю паспорт – і в Польщу, – каже.

У столиці оголошення "оренда" висить на будівлях, де раніше працювали фітнес-клуб і тур­агентство. У салоні краси ремонт робить перукарка з 20-річним стажем. Сама стригтиме клієнтів удома. Приміщення здає, бо так вигідніше. У травні тут відкриють УЗД-кабінет і медичну лабораторію. А на місці колишнього приватного садка – аптека.

– Не можемо сидіти без роботи пів року. Діти до вересня не повернуться, – говорить власниця і викликає підйомник, аби демонтувати вивіску.

Однокласниця сім років живе в Римі. Каже, там бізнесмени не закриваються, а пристосовуються.

– Кризою в нас запахло ще торік. Замість сувенірної крамниці під будинком відкрили пекарню. Барбершоп замінили на ветклініку. Рієлторка раніше торгувала квартирами, тепер продає медичні страховки. Найбільше шокувала меблева фабрика. У лютому замовила в них шафу-­купе. Під час карантину вони зупинили виробництво. Колишнім замовникам розіслали каталог із трунами. Торгівля йде цілодобово. Цех працює у три зміни. І до кризи, і до коронавірусу пристосувалися

Автор: Анна ЧИРУК
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