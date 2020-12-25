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Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
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Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
вторник, 29 декабря 2020 17:00
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Пристойні дівчата

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– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом студентам.

Один із них – мій племінник. Приїхали учитися до Києва, а в гуртожитку забракло місць. Два тижні пошуків минули безрезультатно. Господарі бояться, що хлопці водитимуть дівчат, пиячитимуть.

– Давай квартиру знімеш ти, а житимемо ми, – племінник просить виручити.

Погоджуюся, хоч і розумію, що рано чи пізно брехня вилізе. Орендуємо однокімнатку на Позняках. Вважай, зловили удачу за хвіст. Господар летить на пів року в Канаду. У помешкання навідуватися не буде, гроші просить скидати на карту. Із сусідами не знайомий. Ніхто не донесе, що в помешканні замість мене – двоє хлопців із Волині.

Сусідка Ганна торік вирішила здати квартирантам кімнату у своїй "трьошці".

– Самій жити скучно, – каже.

З рієлторами зв'язуватися боїться, просить розклеїти оголошення у під'їздах. Ні мобільного, ні домашнього не має, тому вказує мій номер. Для квартирантів влаштовує кастинг. Першим відбір завалює подружжя з Донецька.

– Переселенців до мене не води. Не знайдемо спільної мови, – говорить.

Наступного дня виставляє за поріг жінку з котом.

– У мене такса Моня, не зживемося.

Відмовляє молодятам із немовлям і програмісту.

– Оці підходять. Обидві у довгих спідницях, видно, що дівчата пристойні, – підселяє студенток, які приїхали вивчати іноземні мови. – Готувати вмієте? Якщо треба, я навчу. За світло і воду будемо платити порівно, але прати дозволяю раз на тиждень. На балконі не курити. Чоловіків не водити.

Квартирантами задоволена, бо весь час сидять у кімнаті.

– Іноді включають музику. Я під неї так добре засинаю, – розповідає жінкам у дворі. – Платять 4 тисячі.

Через місяць у квартиру сусідки вривається поліція. У кімнаті дівчата знімали порно й виставляли в мережу онлайн. Ганну і сусідів кличуть понятими. Вилучають два комп'ютери з вебкамерами і 60 тисяч гривень

Автор: Анна ЧИРУК
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