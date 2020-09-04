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Анна Усік
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Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 16:30
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Однофамілиці

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Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас?

У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна інформацію про себе приховує, та з дописів дізнаюся, що живе в Ялті. Щойно закінчила університет і розпитує друзів про вакансії в місцевих готелях.

"Хочешь нормальную зарплату, уезжай из Крима. Сейчас туда туристов не затащишь даже бесплатно", — радить їй товариш, який торік виїхав із півострова у Дніпро.

Друга вивчилася на педагога, але нарощує вії у Франику. Після того, як чотири роки попрацювала у школі, захопилася напрямом childfree — свідома бездітність.

На профілі третьої — чоловіча фотографія. Бородань із татуюванням на животі — стриптизер, виступ якого їй подарували подруги на дівич-вечір. Із коментарів дізнаюся, що через карантин весілля Анна перенесла на вересень. Тепер уся її стрічка у фотографіях весільних суконь.

"У якій мені краще?" — запитує підписників і обирає бежеву з відкритою спиною.

Четверта Анна Чирук — киянка, в турбізнесі багато років. Друзів і родичів спамить посиланнями на гарячі тури. Хвастається недавно придбаним таунхаусом на околиці Києва. Підбирає вздовж траси й лікує власним коштом безпритульних собак.

П'ята — бухгалтер, живе в Сочі, але цікавиться чоловіками з Куби й Аргентини. До 2015-го вела блог про секс-туризм, а тепер записує ролики на Youtube про тонкощі бухгалтерської справи в IT-сфері.

Забуваю про них на пів року, доки не отримую повідомлення від киянина Макса:

"Зая, было харашо! Когда повторим?"

Пишу, що він мене з кимось сплутав. У відповідь:

"Пошутила и хватит. Жду в четверг у меня".

Через тиждень ще одне — від Кирила з Боярки.

"Де мої бабки? 24 тисячі за тур. Думаєш, телефон відключила — я тебе не знайду?"

Шукаю туроператора-однофамілицю, а вона видалила сторінку. Блокую Кирила і змінюю прізвище на дівоче

Автор: Анна ЧИРУК
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Сейчас вы читаете новость «Однофамілиці». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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