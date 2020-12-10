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Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
вторник, 15 декабря 2020 17:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Незручні запитання

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– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ж не думала, що вона це своєму чоловікові передасть, а він – моєму. Наступного дня Ваня приходить додому й каже: "Невже все так погано?" Тиждень не могли помиритися. Після цього про секс говорю тільки з гінекологом, – подруга розповідає, як потрапила в халепу.

Відповідати на незручні питання теж не люблю. Ставлю зустрічне, переводжу тему або жартую. Вдається не завжди, особливо з родичами.

До весілля дратувало, коли під час застілля допитувалися: "Коли вже заміж вийдеш? У тебе хоч хтось є?" Розійшлася з хлопцем, тітка цікавиться: "Хто кого покинув?" З'їхалися з другим, бабуся при всій рідні та й бовкне: "Ви що, спите до шлюбу в одному ліжку?" Після одруження допит продовжується: "Вже рік, як ви разом, а ти не вагітна. Дітей не плануєте?" Народився син, і питань стало більше: "У 2 роки не заговорив? А ви лікарю його показували?" А тепер все частіше цікавляться: "Скільки ти заробляєш? У вас квартира своя чи знімаєте? А третю дитину плануєте?"

Стою у черзі за фруктами. Переді мною – сусідка із сьомого поверху тримає двох дошкільнят за руки. Бачила її у червні з животиком. А тепер без нього, але з дитячим візком гуляти не виходить. Продавщиця не стримує цікавості: "А третє ваше де? Ви ж вроді вагітна ходили".

– Ми втратили дитину під час пологів, – ніяковіє сусідка.

Торговка не відчуває дискомфорту:

– Ви молода, ще народите, – важить кілограм груш.

Наступного дня під її допит попадає ветеран на протезах:

– А вам часто вбивати доводилося?

До родичів їжджу рідше, від незручних питань відвикаю. Та нещодавно біля під'їзду спиняє знайома. Вичитує 14-річну доньку, бо знайшла в її сумці презервативи. А потім переключає увагу на мене:

– А ти в якому віці втратила цноту? – дивиться з-під лоба. Її мала з цікавості аж відкриває рота.

Автор: Анна ЧИРУК
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