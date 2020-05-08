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Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 18
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 17:05
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Колишній

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– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. А сам зимою з однією літав у Єгипет, з іншою – Португалію об'їздив.

Ігор покинув Оксану в грудні, бо застукав на побаченні з іншим. Мав у цей час бути у Варшаві на форумі фотографів. Засумував і прилетів на день раніше. Перед поїздкою встановив на її телефоні програму, що визначає місце перебування абонента.

– Залітає в ресторан із букетом ірисів, а в мене на столі 101 троянда, – подруга згадує про той інцидент. – Не знаю, чого мене потягнуло зустрітися тоді з Альміром. Турки ніколи не цікавили, але цей обіцяв здивувати. Забрав з офісу на лімузині, замовив лобстера. Чотири тижні добивався через Facebook. А коли Ігор хотів його вдарити, сказав: "Сорі, я не знав, що вона твоя. Сама мені на хвіст упала". А ти часто дивишся фото колишніх? – запитує.

Разом переглядаємо знімки хлопців, із якими зустрічалася. Андрій одружився. Максим збирає гроші на навколосвітню подорож. Сашко, коли йшов на війну, видалився із соцмереж. А недавно знову додався у друзі.

– Познайом нас, – подруга тицяє пальцем на його профіль у Facebook.

Вони домовляються про побачення. Але наступного дня всі заклади у столиці зачиняють на карантин.

– Ти не будеш проти, якщо я за нього заміж вийду? – питає Оксана через три тижні. – У нас на карантині все так швидко закрутилося. Без букетів і ресторанів. Коли вперше прийшов у гості, купив пакет фруктів і кілограм гречки. Потім маску для мене пошив, привіз літр антисептика. А вчора перед сном сказала, що хочу котлету по-київськи. Опівночі теп­леньку доставив. Розрізаю, а там – обручка з діамантом. У загс підемо, коли карантин закінчиться. Як ти могла такого покинути?

Наступного дня схлипує у слухавку:

"Поїхали ночувати до нього. Зазирнула в паспорт – одружений. Каже, жінка розлучення не дає"

Автор: Анна ЧИРУК
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