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Анна Усік
Анна Усік
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Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 09:10
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Екскурсія в Чорнобиль

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– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, – товариш розповідає, як із дружиною переглядав американсько-­британський серіал "Чорнобиль" студії HBO.

Він став найрейтинговішим у світі. Після прем'єри українці почали масово шукати інформацію про вченого Валерія Легасова, директора ЧАЕС Віктора Брюханова, інженера Анатолія Дятлова. Запити про них – серед найпопулярніших у Google.

– Я дядькові-ліквідатору показала, – до розмови долучається подруга. – Сказав, фігня. Мовляв, що американці можуть знати про Чорнобиль? А потім підсів. П'ять серій підряд подивився. Без 100 грамів заснути не зміг.

Уперше в Чорнобилі я побувала в квітні 2010-го. Журналісти супроводжували тодішнього президента Віктора Януковича. Приїхав на півгодини. Ходив тільки по килиму. Від екскурсії й обіду відмовився.

– А казали, мертве місто. Тут он скільки людей, – говорив, озираючись на працівників станції.

До нас приставили місцевого. Показав покинуті будинки, самоселів, 2-метрових краснопірок у річці Прип'ять.

– А их жрать можно? – поцікавився журналіст із Росії і плюнув у річку.

На днях в Україну прилетіла подруга з Греції. Умовила поїхати в Чорнобиль. Узимку тур коштував 50 доларів. Тепер утричі дорожче. В автобусі з нами троє німців, четверо поляків, британець і двоє росіян. Гід розповідає, чому стався вибух на реакторі. Показує лікарню у Прип'яті, в підвалах якої досі зберігається радіоактивний одяг перших ліквідаторів. Німці й поляки рухаються з дозиметром. Росіяни відстають від решти, щоб зняти відеоблог "Как мы расслаблялись в Чернобыле".

– Ваш серіал – брехня. 33 роки минуло.

Яка вже тут радіація? – ламаною англійською переконують британця.

На пункті дозиметричного контролю росіяни дістають із рюкзаків запасний одяг і взуття. Той, у якому відвідували Чорнобиль, – викидають в урну

Автор: Анна ЧИРУК
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Дата
15
июня

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